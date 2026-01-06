1xBet se convierte en patrocinador principal de Sporting Cristal

La casa de apuestas deportivas 1xBet firma un acuerdo por tres años con uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano, que incluirá activaciones, experiencias exclusivas y beneficios para los hinchas celestes.

La empresa global de apuestas 1xBet ha firmado un acuerdo de patrocinio con Sporting Cristal, uno de los clubes de fútbol más exitosos del Perú, por un periodo de tres años. La alianza fue facilitada por la agencia internacional de medios deportivos bwise Media, que desempeñó un papel clave en la consolidación de este vínculo entre dos marcas reconocidas a nivel mundial.

Sporting Cristal fue fundado el 13 de diciembre de 1955 y se coronó campeón de la Primera División en su temporada debut, hecho que le valió el apodo de “El club que nació campeón”. Su último título nacional lo obtuvo en 2020 y, en la temporada pasada, finalizó en el tercer lugar del campeonato.

El equipo celeste ha llevado el nombre del Perú al escenario internacional: en 1997, Los Celestes alcanzaron la final de la Copa Libertadores y, en las últimas temporadas, han participado de forma constante en la fase de grupos del torneo. El club también ostenta un récord destacado: entre 1962 y 1969 permaneció invicto en 17 partidos consecutivos de la Copa Libertadores, una marca que se mantuvo vigente durante más de 50 años.

Como parte de esta alianza, 1xBet y Sporting Cristal desarrollarán diversas activaciones y experiencias dirigidas a los aficionados, incluyendo encuentros con el equipo, promociones con premios de alto valor, así como concursos en el estadio antes de los partidos y durante el entretiempo.

“Estamos muy contentos de iniciar esta colaboración con uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano. Sporting Cristal cuenta con una afición enorme y una rica historia de triunfos. Nuestro objetivo es contribuir al fortalecimiento del club tanto a nivel nacional como internacional, brindar experiencias memorables a los hinchas y crear oportunidades únicas para los amantes del fútbol”, señaló un vocero de 1xBet.