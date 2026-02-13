Ernesto Álvarez sobre nueva postergación del Plan de Seguridad Ciudadana: "La Fiscalía nos envió sugerencias de 30 páginas"

El jefe del Gabinete señaló que el presidente José Jerí ha dispuesto que se recojan más sugerencias por parte del Ministerio Público y otras instituciones del Estado, por lo que han decidido retrasar nuevamente la presentación.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó este viernes la postergación, una vez más, de la presentación en Plan de Seguridad Ciudadana que debía darse a conocer hoy en Palacio de Gobierno. Según expresó, el motivo es para seguir recogiendo más recomendaciones de otras entidades estatales involucrados en el tema.

"[El plan] fue presentado ante Conasec y ahí se han recabado recomendaciones y sugerencias sumamente importantes de la Municipalidad de Lima, Defensoría del Pueblo, Poder Judicial. El Ministerio Público nos hizo llegar sugerencias en más de 30 páginas y eso amerita que no puede ser aprobado de manera inmediata", señaló en el programa Las cosas como son, de RPP TV.

Álvarez estimó que esas sugerencias serán analizadas durante este fin de semana para ser incluidas en el plan y por ello su presentación recién se daría la semana que viene.

El jefe del Gabinete enfatizó que el plan "no está sujeto a la imposición del Ejecutivo", entonces analizarán las demás propuestas que se han presentado como la guardia municipal impulsada por la Municipalidad de Lima.

"El presidente, considero yo de manera correcta, decidió tratar de consensuar nuevamente e incorporarlos, porque el Plan Nacional no se refiere simplemente al esfuerzo del Ejecutivo", puntualizó.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana es una propuesta que, según el mandatario José Jerí, busca unificar a todos los niveles de Gobierno y a la sociedad en su conjunto, para enfrentar a la inseguridad y la delincuencia.