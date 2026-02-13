¿Qué postura tienen los congresistas Waldemar Cerrón y Karol Paredes frente a la moción de censura contra José Jerí?

Los congresistas Karol Paredes y Waldermar Cerrón, de las bancadas Avanza País y Perú Libre, respectivamente, se pronunciaron luego de que el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, anunciara que el próximo 17 de febrero se realizará un pleno extraordinario para debatir la moción de censura contra el mandatario, José Jerí, a raíz de sus reuniones extraoficiales con empresarios chinos.
En entrevista para Las cosas como son, de RPP TV, Paredes ratificó que votará a favor de la censura.
"Yo voy a votar a favor de la censura, porque lo he firmado y además lo estoy diciendo de manera abierta. No puedo decir una cosa y hacer otra. Nunca ha sido mi comportamiento", sostuvo la también candidata al Senado.
La congresista indicó, además, que su bancada fue una de las primeras en firmar las mociones y en solicitar la sesión extraordinaria.
Asimismo, señaló que -a su juicio- la convocatoria al pleno respondió a la presión ejercida desde distintos sectores.
“Si no hubiese habido esa presión, simplemente no nos estuvieran llamando a esta sesión extraordinaria”, apuntó.
Por otro lado, expresó su expectativa de que los 130 congresistas asistan de manera presencial al pleno convocado para este martes.
“Si no vamos los 130 o al menos la mayoría, simplemente ahí también se va a quedar en stand-by todo el proceso que se ha generado”, advirtió.
Waldemar Cerrón, por su parte, manifestó que Perú Libre no solo firmó para que se realice el pleno extraordinario, sino que además promueve la vacancia presidencial.
"Nosotros a nivel de la bancada de Perú Libre estamos proponiendo la vacancia del presidente, que es lo que corresponde, y también hemos firmado para que se pueda dar esta sesión del pleno extraordinario", refirió.
Consultado sobre el respaldo que en su momento brindaron a José Jerí para asumir la Presidencia, Cerrón explicó que la decisión respondió a la búsqueda de “estabilidad democrática para nuestro país”.
Ante la pregunta de si consideraba un error ese apoyo inicial, respondió que “no”.
“Las personas pueden ingresar a un cargo y de ahí su desarrollo depende de cómo se va configurando el panorama político. Nosotros no podemos adivinar cómo van a reaccionar las personas. Igual que las demás bancadas, igual que el pleno, apostamos por la estabilidad del país y asumimos esa responsabilidad”, concluyó.