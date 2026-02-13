¡Estalló el Monumental! Jairo Concha anotó con Universitario ante Cienciano con remate desde fuera del área

Universitario de Deportes rompió la paridad en el duelo ante Cienciano del Cusco por la tercera jornada del Torneo Apertura. Jairo Concha se encargó de colocar el 1-0 en la recta final del primer tiempo.

Gonzalo Aguirre falló en una asistencia larga y Universitario se lanzó al ataque con Jairo Concha, que luego de habilitar a Lisandro Alzugaray, el balón vuelve a sus pies para anotar desde fuera del área.

Gonzalo Falcón pudo hacer más con el remate de Concha, que celebró a lo grande con sus compañeros con el fondo de la tribuna norte en el estadio Monumental.

Universitario llegó a este partido tras vencer por 2-0 a ADT de local y frente a Cusco FC igualó 1-1 en la ciudad imperial.

Así fue el gol de Universitario ante Cienciano. | Fuente: L1 Max

Universitario vs Cienciano: así arrancaron en partido

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Andy Polo, Paolo Reyna, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.