Bloqueador solar y colágeno: la clave para mantener tu piel protegida por dentro y por fuera

Una piel bronceada es una piel dañada. Conoce por qué proteger la piel va más allá de usar bloqueador solar en esta nota.

Durante el verano, la piel se expone con mayor frecuencia a los rayos ultravioleta (UV). Si bien el uso de bloqueador solar es indispensable, no siempre es suficiente para prevenir el daño acumulativo que el sol genera con el paso del tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiación UV está directamente relacionada con el envejecimiento prematuro de la piel y con enfermedades cutáneas más graves.

Aunque muchas personas asocian el bronceado con una apariencia saludable, en realidad se trata de una reacción defensiva de la piel. Frente a la exposición solar, el cuerpo produce melanina para intentar protegerse del daño provocado por los rayos UV. Este proceso, sin embargo, no evita el envejecimiento cutáneo ni protege frente a los daños a largo plazo. Por el contrario, el bronceado es una señal de que la piel ya ha sido afectada.

Cuando el sol acelera el paso del tiempo

La exposición solar repetida acelera un proceso conocido como fotoenvejecimiento. Diversos estudios científicos señalan que la radiación UV degrada el colágeno presente en la piel e inhibe la producción de nuevo colágeno, afectando su estructura interna.

Con el tiempo, este deterioro se manifiesta en flacidez, arrugas más profundas, pérdida de firmeza y cambios en la textura de la piel.

El colágeno como aliado del cuidado integral de la piel

Además del cuidado externo, el colágeno cumple un rol clave en la salud de la piel y otros tejidos del cuerpo. Consumido de forma regular, actúa desde el interior apoyando la regeneración de cartílagos y articulaciones, fortaleciendo huesos y masa muscular, y mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.

Este nutriente también contribuye a reducir la sensación de cansancio físico, lo que resulta especialmente relevante en contextos de mayor desgaste, como la exposición solar intensa o la actividad física frecuente.