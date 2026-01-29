Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Bloqueador solar y colágeno: la clave para mantener tu piel protegida por dentro y por fuera

La exposición solar acelera el desgaste de la piel, por lo que su cuidado va más allá del bloqueador solar.
La exposición solar acelera el desgaste de la piel, por lo que su cuidado va más allá del bloqueador solar. | Fuente: Copyright (c) 2021 Pepper cinema/Shutterstock. No use without permission.
B-Content

por B-Content

·

Una piel bronceada es una piel dañada. Conoce por qué proteger la piel va más allá de usar bloqueador solar en esta nota.

Durante el verano, la piel se expone con mayor frecuencia a los rayos ultravioleta (UV). Si bien el uso de bloqueador solar es indispensable, no siempre es suficiente para prevenir el daño acumulativo que el sol genera con el paso del tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la radiación UV está directamente relacionada con el envejecimiento prematuro de la piel y con enfermedades cutáneas más graves.

Aunque muchas personas asocian el bronceado con una apariencia saludable, en realidad se trata de una reacción defensiva de la piel. Frente a la exposición solar, el cuerpo produce melanina para intentar protegerse del daño provocado por los rayos UV. Este proceso, sin embargo, no evita el envejecimiento cutáneo ni protege frente a los daños a largo plazo. Por el contrario, el bronceado es una señal de que la piel ya ha sido afectada.


Cuando el sol acelera el paso del tiempo

La exposición solar repetida acelera un proceso conocido como fotoenvejecimiento. Diversos estudios científicos señalan que la radiación UV degrada el colágeno presente en la piel e inhibe la producción de nuevo colágeno, afectando su estructura interna.

Con el tiempo, este deterioro se manifiesta en flacidez, arrugas más profundas, pérdida de firmeza y cambios en la textura de la piel.


El colágeno como aliado del cuidado integral de la piel

Además del cuidado externo, el colágeno cumple un rol clave en la salud de la piel y otros tejidos del cuerpo. Consumido de forma regular, actúa desde el interior apoyando la regeneración de cartílagos y articulaciones, fortaleciendo huesos y masa muscular, y mejorando la elasticidad y firmeza de la piel.

Este nutriente también contribuye a reducir la sensación de cansancio físico, lo que resulta especialmente relevante en contextos de mayor desgaste, como la exposición solar intensa o la actividad física frecuente.

Vitagel Colágeno en Pastillas Masticables tiene dos presentaciones: Frascos de 90 pastillas masticables con sabores surtidos o de 90 pastillas sabor a uva.
Vitagel Colágeno en Pastillas Masticables tiene dos presentaciones: Frascos de 90 pastillas masticables con sabores surtidos o de 90 pastillas sabor a uva. | Fuente: vitagel.pe

En el Perú, una de las marcas que impulsa el cuidado de la piel es Vitagel, un producto suizo de la familia Vitador, con distintas presentaciones de colágeno hidrolizado pensadas para adaptarse a los estilos de vida actuales.

Una de ellas es Vitagel Colágeno en Pastillas Masticables, que combina colágeno hidrolizado con magnesio y vitaminas C y D3, en pastillas con sabores a uva, mandarina, piña y cereza. Esta presentación permite alcanzar la dosis diaria recomendada masticando tres pastillas, sin necesidad de agua ni preparación previa.

Una alternativa práctica para acompañar el cuidado de la piel, el pelo, las uñas y las articulaciones durante el verano, de manera fácil y rápida.


Así como jugando, gánale al tiempo masticando con Vitagel Colágeno en Pastillas Masticables. Encuéntralas en MiFarma, Inkafarma y en vitagel.pe.

Te recomendamos

Tags
contenido patrocinado Colágeno hidrolizado Vitagel Vitagel pastillas masticables colágeno en pastillas masticables Cuidado de la piel y cabello suplementos belleza y bienestar te puede interesar
Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias