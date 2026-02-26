Iron Maiden anunció que en noviembre acaba su gira mundial y no volverá a los escenarios hasta “al menos 2028”

La legendaria banda de heavy metal Iron Maiden anunció que, en noviembre próximo, culminará su gira mundial Run For Your Lives, con la que está celebrando sus 50 años de fundación; tras lo cual se despedirá de los escenarios hasta por lo menos el 2028.

‘La Doncella’ informó que los dos últimos conciertos de su actual tour serán en el K-Arena de Yokohama, en Japón, el 24 y 25 de noviembre.

“Es muy especial para nosotros compartir las dos últimas noches de esta increíble gira con todos ustedes en Japón. Será una ocasión verdaderamente memorable para todos nosotros”, resaltó Steve Harris, bajista y líder de Iron Maiden.

En un comunicado publicado en su página oficial, la banda indicó que estos conciertos en Japón “serán muy especiales, ya que serán los últimos que la banda ofrecerá hasta al menos 2028, ya que se tomarán un merecido descanso de estar de gira durante todo 2027”.



¿Nuevo disco en estudio de Iron Maiden?

Si bien Iron Maiden no saldrá de gira durante todo el 2027, esto no quiere decir que la banda se mantenga completamente alejada de la música, ya que estos meses podrían ser aprovechados para editar un nuevo disco en estudio.

En agosto de 2024, el propio Steve Harris dejó abierta la posibilidad de que la banda lance nuevo material en un futuro próximo. “De momento no hay nada en marcha, pero eso no quiere decir que no vaya a haberlo”, refirió en entrevista a Blabbermouth.

Cabe mencionar que el último disco en estudio de Iron Maiden fue el Senjutsu, lanzado en septiembre de 2021, por lo que ya ha pasado casi un lustro desde que la banda editó nuevo material.

