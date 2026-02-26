¿Pablo Guede quería a Hernán Barcos en su equipo? Así respondió el entrenador de Alianza Lima

Pablo Guede fue consultado directamente por Hernán Barcos. La pregunta fue si el entrenador hubiera querido tener en su equipo al 'Pirata'. El DT de Alianza Lima trató de esquivar la consulta que lo puso en un lugar incómodo. ¿No me quieren preguntar otra cosa? dijo como primera respuesta, luego se animó a resolver la pregunta cuando le dijeron que el silencio también comunica.

"No es que el silencio comunica. No estuve, no me corresponde hablar de cosas pasadas. No estuve, no tengo conocimiento. No sé", dijo el DT en el podcast Modo Fútbol.



Pablo Guede sorteó de esa manera una pregunta que todo hincha blanquiazul tenía en mente. Hernán barcos no está más en Alianza Lima y el DT solo tiene ojos para sus jugadores.

"Yo te puedo decir que este grupo es impresionante, la unidad que tiene Alianza Lima en el día a día el compromiso. En la pretemporada los maté, los llevé hasta el límite y ni 'mu' me dijeron. Con todo esto están respondiendo de una forma positiva y eso me pone muy contento. Lo más importante es la unidad de un grupo que no baja los brazos nunca", dijo el entrenador.

Cuidará a Guerrero

En otro momento de la entrevista al entrenador de Alianza Lima le consultaron si cuidará a Paolo Guerrero en el partido ante UTC en Cajamarca que se jugará el sábado 28 de febrero. "Sí, lo tengo que cuidar por el tema de su rodilla, pero él está a disposición. Ya es una decisión mía. En Uruguay entrenamos 15 minutos en la cancha sintética y se le inflamó la rodilla y quiero evitar eso", declaró.