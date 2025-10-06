Construye tu casa soñada con un préstamo de S/300 mil a una tasa desde 1.19 % mensual

Ya puedes obtener ese capital que necesitas para hacer realidad el proyecto de tu casa soñada. El préstamo para construcción de Prestamype te ofrece montos altos, cronogramas a medida y puedes calificar sin importar si estás reportado en Infocorp.

¿Aún sueñas con terminar de construir tu casa o con remodelarla a tu gusto? Ya puedes hacer realidad ese plan pendiente gracias al préstamo para construcción de Prestamype, una alternativa que te brinda montos altos de hasta S/2 millones, tasas competitivas, plazos a tu medida y evaluación flexible.

Este producto financiero está diseñado especialmente para personas que desean acceder a capital para comprar materiales de construcción, herramientas de trabajo, contratar mano de obra y obtener todo lo necesario para construir su casa soñada o remodelar su hogar. A tu gusto, a tu medida y según tus necesidades: ya puedes terminar de armar tu espacio ideal para vivir tranquilo.

Beneficios del préstamo de Prestamype

En la actualidad, Prestamype es una de las Fintech más grandes del país. Debido a su amplia trayectoria y experiencia, ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el Perú, según Forbes. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/1 600 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios.

Esta reconocida Fintech peruana te ofrece condiciones justas y acordes a tu capacidad de pago para que puedas cumplir con tus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada. Además, te brinda flexibilidad, tasas atractivas, seguridad y mucho más. Estos son sus principales beneficios:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.19%

mensual desde 1.19% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

No dejes que tu casa ideal se quede solo en un sueño. Haz realidad tu espacio soñado precalificando en solo unos minutos al préstamo para construcción de Prestamype.

Requisitos para acceder al préstamo

Con Prestamype puedes acceder a ese capital que te falta para cumplir la meta de la casa soñada. Para precalificar al préstamo debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para vivir en tu propia casa hecha a tu medida? Termina de construir o remodela tu vivienda con el préstamo para construcción de Prestamype y haz realidad ese sueño pendiente.