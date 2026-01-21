“El Mejor de la Clase”: la campaña escolar de SOKSO que combina emprendimiento, ahorro y calzado 100% cuero

La campaña escolar “El Mejor de la Clase” de SOKSO se presenta como una oportunidad integral para emprendedoras que buscan generar ingresos en la temporada de regreso a clases, combinando calzado escolar 100% cuero, alta demanda, descuentos exclusivos y una propuesta sólida para emprender y ahorrar.

En el marco del regreso a clases, SOKSO presenta su campaña escolar “El Mejor de la Clase”, una propuesta que pone en valor su línea de calzado escolar fabricado en 100% cuero natural, desarrollado para acompañar el uso diario de niños y adolescentes durante toda la etapa escolar, gracias a su resistencia, flexibilidad y comodidad. Al mismo tiempo, la campaña se posiciona como una alternativa sólida para emprendedores que buscan iniciar o fortalecer un negocio propio a través de un portafolio de productos de alta rotación en esta temporada.

Calidad que acompaña todo el año escolar

La campaña escolar El Mejor de la Clase incluye una línea completa de zapatos y zapatillas fabricados en 100% cuero natural, pensados para acompañar a niños y adolescentes durante toda la jornada escolar. Cada modelo cuenta con interior totalmente de cuero, lo que favorece la ventilación del pie, mayor comodidad y resistencia para el uso diario.

Los diseños son ergonómicos, pensados para la flexibilidad y el correcto desarrollo del pie, convierten a estos modelos en una opción versátil, adecuada tanto para el uso escolar como para el día a día. Esta combinación de atributos técnicos y garantía posiciona a la campaña como una de las más sólidas de la temporada, con alta demanda y rotación durante estos meses.

Además del calzado escolar, la campaña incluye una oferta complementaria de productos ideales para el regreso a clases, como mochilas, loncheras, cartucheras y artículos de menaje, lo que amplía las oportunidades de venta para las emprendedoras afiliadas.

Una oportunidad de emprendimiento con alta demanda

La campaña escolar se caracteriza por su alta rotación y demanda durante esta temporada, posicionándose como una de las más relevantes del año dentro del modelo de venta por catálogo. A través del programa de SOKSO, las comerciantes pueden generar ingresos desde casa, sin horarios fijos, accediendo a catálogos digitales, herramientas de venta, capacitaciones y acompañamiento constante.

La afiliación es rápida y 100% online, lo que facilita el inicio o fortalecimiento de un negocio propio basado en productos de calidad comprobada y confianza para el cliente final. Con más de 17 años en el mercado, SOKSO es una marca peruana que ha consolidado su propósito de impulsar el emprendimiento femenino, brindando acompañamiento y soluciones que contribuyen al desarrollo económico de miles de mujeres en todo el país.

👉 Las interesadas pueden afiliarse de manera rápida y 100% online a través de “Mi Negocio” en el siguiente enlace: https://cutt.ly/MINEGOCIO_WEB

De esta manera, SOKSO reafirma su compromiso con el desarrollo personal y económico de las familias peruanas, promoviendo oportunidades de negocio accesibles y sostenibles.