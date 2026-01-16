Últimas Noticias
Empresas familiares peruanas que superan los 100 años: El legado de Alfa Corp. enfocados en belleza

“Detrás de 100 años de historia, hay un equipo extraordinario que lo hace posible cada día.”
"Detrás de 100 años de historia, hay un equipo extraordinario que lo hace posible cada día."
Con 116 años de historia y cuatro generaciones al frente, Alfa Corp. se consolida como un referente de tradición, innovación y liderazgo en el rubro de belleza en el Perú.

En el Perú, las empresas familiares son un pilar fundamental de la economía. Algunas han logrado trascender generaciones, adaptarse a los cambios y mantener vivo su propósito a lo largo de más de un siglo. Ese es el caso de Alfa Corp., una compañía con 116 años de historia, que ha sabido combinar la tradición de sus fundadores con la innovación que exigen los nuevos tiempos.

Fundada en 1909 por Nakataro Aray, inmigrante japonés que abrió en Lima el primer bazar japonés de la ciudad, la empresa ha superado guerras, crisis y transformaciones del mercado, manteniendo siempre sus valores de resiliencia, disciplina y visión de futuro. Hoy, liderada por la cuarta generación de la familia Aray, con una sólida presencia en el país y una mirada puesta en la digitalización e internacionalización.

Alfa Corp., una compañía con 116 años de historia
Alfa Corp., una compañía con 116 años de historia

De Casa Aray a Alfa Distribuidores: una historia de evolución constante

Bajo el liderazgo de Fidel Aray, la compañía vivió una etapa clave con Casa Aray (1946–1983), dedicada a la venta de útiles escolares y juguetes. Más tarde, Liliana Aray Nishimura, tras años de aprendizaje junto a su padre, impulsó una transformación que marcaría el futuro del grupo: el nacimiento de Alfa Distribuidores (1987), enfocada en perfumería y productos de belleza.

De Casa Aray a Alfa Distribuidores: una historia de evolución constante
De Casa Aray a Alfa Distribuidores: una historia de evolución constante

Hoy, en manos de Ursula Toyofuku Aray —cuarta generación de la familia—, la empresa continúa su legado, consolidándose como líder nacional en el mercado de belleza, con marcas propias, presencia física en el Centro de Lima, cobertura con vendedores en Lima y provincias y una plataforma digital que conecta a todo el país.


Marcas que conectan generaciones

Alfa Corp,  Hoy representa marcas que han acompañado a familias peruanas durante décadas:

Pyn’s: Fragancias y cuidado corporal femenino con una frescura atemporal que evoluciona con cada generación.

Varón Dandy: Un clásico de la perfumería masculina, ideal para quienes combinan tradición, modernidad y estilo.

Chupetín: La fragancia infantil que evoca ternura, alegría y recuerdos entre madres e hijos.

Estas marcas son el reflejo de la unión entre tradición e innovación, pensadas para seguir formando parte de la vida cotidiana de las familias peruanas.

Presencia nacional y servicio de excelencia

El grupo mantiene un compromiso con la calidad y la atención al cliente a través de distintos canales:

  • Alfa Distribuidores Tiendas físicas en el centro de Lima (Jr. Andahuaylas 729 y 733), a pasos del Barrio Chino. Wapp: +51 989 019 762
  • Toru Trading brinda distribución nacional a perfumerías y boticas de todo el Perú. Wapp: +51 912 380 892
  • ALARA Plataforma digital (www.alara.com.pe), con más de 4,000 productos disponibles y entregas rápidas en menos de 24 horas en Lima. También llegamos a Nivel Nacional!

Valores que trascienden el tiempo

El secreto detrás de más de un siglo de permanencia está en los valores transmitidos de generación en generación:

  • Legado y continuidad
    Honramos nuestra historia y trabajamos cada día para fortalecer el futuro, cuidando lo construido por generaciones.
  • Pasión por la belleza y el bienestar
    Creemos en productos que mejoran la vida de las personas, promoviendo el cuidado personal, la confianza y el bienestar.
  • Compromiso con la excelencia
    Buscamos hacer las cosas bien, con altos estándares de calidad, mejora continua y atención al detalle.
  • Trabajo en equipo
    Crecemos juntos. Valoramos la colaboración, el respeto y el aporte de cada persona del equipo.
  • Integridad y ética
    Actuamos con honestidad, transparencia y coherencia en todas nuestras relaciones: colaboradores, clientes y proveedores.
  • Cercanía y vocación de servicio
    Escuchamos, entendemos y acompañamos a nuestros clientes y aliados, construyendo relaciones de largo plazo.
  • Innovación con propósito
    Evolucionamos constantemente, adaptándonos al mercado sin perder nuestra esencia.
  • Responsabilidad y sostenibilidad
    Tomamos decisiones conscientes, cuidando a las personas, la comunidad y el entorno.

El Grupo Alfa Corp. continúa mirando hacia el futuro, reafirmando su compromiso con el Perú y con las nuevas generaciones que buscan calidad, historia y modernidad en un solo lugar. Visítalos en www.alara.com.pe o en sus tiendas del centro de Lima (Jr. Andahuaylas 729 y 733). Wapp: +51 989 019 762

Equipo Logista ALFA CORP.
Equipo Logista ALFA CORP.
