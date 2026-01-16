Empresas familiares peruanas que superan los 100 años: El legado de Alfa Corp. enfocados en belleza

En el Perú, las empresas familiares son un pilar fundamental de la economía. Algunas han logrado trascender generaciones, adaptarse a los cambios y mantener vivo su propósito a lo largo de más de un siglo. Ese es el caso de Alfa Corp., una compañía con 116 años de historia, que ha sabido combinar la tradición de sus fundadores con la innovación que exigen los nuevos tiempos.
Fundada en 1909 por Nakataro Aray, inmigrante japonés que abrió en Lima el primer bazar japonés de la ciudad, la empresa ha superado guerras, crisis y transformaciones del mercado, manteniendo siempre sus valores de resiliencia, disciplina y visión de futuro. Hoy, liderada por la cuarta generación de la familia Aray, con una sólida presencia en el país y una mirada puesta en la digitalización e internacionalización.