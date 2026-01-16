Empresas familiares peruanas que superan los 100 años: El legado de Alfa Corp. enfocados en belleza

De Casa Aray a Alfa Distribuidores: una historia de evolución constante | Fuente: TORU TRADING

Hoy, en manos de Ursula Toyofuku Aray —cuarta generación de la familia—, la empresa continúa su legado, consolidándose como líder nacional en el mercado de belleza, con marcas propias, presencia física en el Centro de Lima, cobertura con vendedores en Lima y provincias y una plataforma digital que conecta a todo el país.

Marcas que conectan generaciones

Alfa Corp, Hoy representa marcas que han acompañado a familias peruanas durante décadas:

Pyn’s: Fragancias y cuidado corporal femenino con una frescura atemporal que evoluciona con cada generación.

Varón Dandy: Un clásico de la perfumería masculina, ideal para quienes combinan tradición, modernidad y estilo.

Chupetín: La fragancia infantil que evoca ternura, alegría y recuerdos entre madres e hijos.

Estas marcas son el reflejo de la unión entre tradición e innovación, pensadas para seguir formando parte de la vida cotidiana de las familias peruanas.

Presencia nacional y servicio de excelencia

El grupo mantiene un compromiso con la calidad y la atención al cliente a través de distintos canales:

Alfa Distribuidores Tiendas físicas en el centro de Lima (Jr. Andahuaylas 729 y 733), a pasos del Barrio Chino. Wapp: +51 989 019 762

en el centro de Lima (Jr. Andahuaylas 729 y 733), a pasos del Barrio Chino. Wapp: +51 989 019 762 Toru Trading brinda distribución nacional a perfumerías y boticas de todo el Perú. Wapp: +51 912 380 892

a perfumerías y boticas de todo el Perú. Wapp: +51 912 380 892 ALARA Plataforma digital (www.alara.com.pe), con más de 4,000 productos disponibles y entregas rápidas en menos de 24 horas en Lima. También llegamos a Nivel Nacional!

Valores que trascienden el tiempo

El secreto detrás de más de un siglo de permanencia está en los valores transmitidos de generación en generación:

Legado y continuidad

Honramos nuestra historia y trabajamos cada día para fortalecer el futuro, cuidando lo construido por generaciones.

Pasión por la belleza y el bienestar

Creemos en productos que mejoran la vida de las personas, promoviendo el cuidado personal, la confianza y el bienestar.

Compromiso con la excelencia

Buscamos hacer las cosas bien, con altos estándares de calidad, mejora continua y atención al detalle.

Trabajo en equipo

Crecemos juntos. Valoramos la colaboración, el respeto y el aporte de cada persona del equipo.

Integridad y ética

Actuamos con honestidad, transparencia y coherencia en todas nuestras relaciones: colaboradores, clientes y proveedores.

Cercanía y vocación de servicio

Escuchamos, entendemos y acompañamos a nuestros clientes y aliados, construyendo relaciones de largo plazo.

Innovación con propósito

Evolucionamos constantemente, adaptándonos al mercado sin perder nuestra esencia.

Responsabilidad y sostenibilidad

Tomamos decisiones conscientes, cuidando a las personas, la comunidad y el entorno.

El Grupo Alfa Corp. continúa mirando hacia el futuro, reafirmando su compromiso con el Perú y con las nuevas generaciones que buscan calidad, historia y modernidad en un solo lugar. Visítalos en www.alara.com.pe o en sus tiendas del centro de Lima (Jr. Andahuaylas 729 y 733). Wapp: +51 989 019 762