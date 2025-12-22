Últimas Noticias
Encuesta elecciones Lima 2026: último estudio de Imasolu revela variaciones en intención de voto

Resultados del último estudio de IMASOLU sobre intención de voto y escenario electoral en Lima Metropolitana.
Resultados del último estudio de IMASOLU sobre intención de voto y escenario electoral en Lima Metropolitana. | Fuente: IMASOLU
B-Content

por B-Content

·

Según la encuesta elecciones Lima 2026 de Imasolu, realizada en diciembre de 2025, la carrera por la alcaldía provincial de Lima se mantiene abierta, con tres candidatos que concentran la mayor intención de voto y un porcentaje significativo de electores que aún no define su preferencia. Conozca los principales resultados en la siguiente nota.

A menos de un año de las elecciones Lima 2026, el escenario político en la capital continúa mostrando movimientos relevantes. El más reciente estudio de IMASOLU S.A.C., correspondiente a diciembre de 2025, presenta un panorama actualizado sobre la intención de voto 2026, el nivel de conocimiento del nuevo alcalde provincial y la percepción ciudadana sobre el inicio de su gestión.

El estudio forma parte de una investigación cuantitativa aplicada en Lima Metropolitana y recoge la opinión de los ciudadanos sobre los principales candidatos Lima 2026, así como otros temas clave de la coyuntura electoral.

Intención de voto para la alcaldía provincial de Lima

Los resultados muestran que Carlos Bruce encabeza la intención de voto con 21.83%, seguido por Renzo Reggiardo con 13.17% y Francis Allison con 11.83%. Más atrás se ubican Susel Paredes (4.83%) y Sofía Franco (4.17%), quienes también registran niveles relevantes de preferencia electoral.

Un dato clave del estudio es que 15.83% de los encuestados aún no define su voto, lo que evidencia que el proceso de decisión permanece abierto y que el comportamiento del electorado podría variar en los próximos meses conforme avance el proceso electoral.

Desde una lectura técnica, los resultados reflejan un escenario competitivo, con liderazgos definidos en el primer bloque y un peso importante del voto indeciso dentro de la intención de voto 2026.

Distribución de la intención de voto para la alcaldía provincial de Lima, según encuesta de diciembre de 2025.
Distribución de la intención de voto para la alcaldía provincial de Lima, según encuesta de diciembre de 2025. | Fuente: IMASOLU

Nivel de conocimiento del nuevo alcalde provincial

El estudio también evaluó el nivel de información ciudadana respecto a la actual autoridad municipal. Según los resultados, Renzo Reggiardo es reconocido por el 60.67% de los limeños como el actual alcalde de Lima, mientras que Rafael López Aliaga continúa siendo identificado como alcalde por el 27.83%. Un 10.83% indicó no saber o no opinar.

Estos datos sugieren que el electorado limeño se encuentra en un proceso de adaptación a la reciente transición de poder, con más de la mitad de la población ya informada sobre el cambio en la gestión provincial.

Nivel de conocimiento ciudadano sobre el actual alcalde de Lima Metropolitana.
Nivel de conocimiento ciudadano sobre el actual alcalde de Lima Metropolitana. | Fuente: IMASOLU

Otros hallazgos del estudio

Además de los resultados difundidos, la encuesta nacional de Imasolu incluye otros temas de interés vinculados al proceso electoral, como escenarios de intención de voto en caso de nuevas candidaturas, el nivel de definición del voto en el electorado limeño y la percepción ciudadana sobre gestiones municipales anteriores.

En ese contexto, el estudio de IMASOLU también analizó cuán definido se encuentra el electorado limeño de cara a las elecciones Lima 2026. Los resultados indican que 31.07% de los encuestados ya decidió su voto, mientras que 19.52% señala que se encuentra entre dos opciones. En contraste, 41.26% aún no ha definido su preferencia, lo que refuerza el peso del voto indeciso dentro de la intención de voto 2026.

Nivel de definición del voto en el electorado limeño de cara a las elecciones Lima 2026.
Nivel de definición del voto en el electorado limeño de cara a las elecciones Lima 2026. | Fuente: IMASOLU

Todos los detalles metodológicos y resultados completos del estudio pueden revisarse en la encuesta elecciones lima 2026, publicada en la web oficial de IMASOLU.

Con más de una década de trayectoria, IMASOLU S.A.C. se ha consolidado como una de las principales fuentes de análisis de opinión pública en el país, con estudios difundidos por medios nacionales e internacionales y reconocimientos como el premio a Mejor Encuestadora en los Reed Latino Awards.

