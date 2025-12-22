Encuesta elecciones Lima 2026: último estudio de Imasolu revela variaciones en intención de voto

Según la encuesta elecciones Lima 2026 de Imasolu, realizada en diciembre de 2025, la carrera por la alcaldía provincial de Lima se mantiene abierta, con tres candidatos que concentran la mayor intención de voto y un porcentaje significativo de electores que aún no define su preferencia. Conozca los principales resultados en la siguiente nota.

A menos de un año de las elecciones Lima 2026, el escenario político en la capital continúa mostrando movimientos relevantes. El más reciente estudio de IMASOLU S.A.C., correspondiente a diciembre de 2025, presenta un panorama actualizado sobre la intención de voto 2026, el nivel de conocimiento del nuevo alcalde provincial y la percepción ciudadana sobre el inicio de su gestión.

El estudio forma parte de una investigación cuantitativa aplicada en Lima Metropolitana y recoge la opinión de los ciudadanos sobre los principales candidatos Lima 2026, así como otros temas clave de la coyuntura electoral.

Intención de voto para la alcaldía provincial de Lima

Los resultados muestran que Carlos Bruce encabeza la intención de voto con 21.83%, seguido por Renzo Reggiardo con 13.17% y Francis Allison con 11.83%. Más atrás se ubican Susel Paredes (4.83%) y Sofía Franco (4.17%), quienes también registran niveles relevantes de preferencia electoral.

Un dato clave del estudio es que 15.83% de los encuestados aún no define su voto, lo que evidencia que el proceso de decisión permanece abierto y que el comportamiento del electorado podría variar en los próximos meses conforme avance el proceso electoral.

Desde una lectura técnica, los resultados reflejan un escenario competitivo, con liderazgos definidos en el primer bloque y un peso importante del voto indeciso dentro de la intención de voto 2026.