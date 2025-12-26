Encuesta política: último estudio de Imasolu revela variaciones en la aprobación de alcaldes distritales de Lima

Según la encuesta política de Imasolu, diciembre 2025, la evaluación ciudadana a las gestiones municipales en Lima Metropolitana muestra contrastes marcados entre distritos, con alcaldes que superan ampliamente el 55 % de aprobación y otros que enfrentan niveles críticos de desaprobación.

La gestión municipal sigue siendo uno de los termómetros más sensibles para medir el vínculo entre autoridades locales y ciudadanía. En ese contexto, el más reciente estudio de IMASOLU, firma peruana especializada en investigación social y política, presenta un ranking actualizado sobre el nivel de aprobación de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana, a partir de su encuesta política 2026, realizada en diciembre de este año.

Los resultados ofrecen una radiografía clara del desempeño percibido de las autoridades locales, revelando diferencias significativas entre distritos y evidenciando qué gestiones logran sostener respaldo ciudadano y cuáles enfrentan mayores cuestionamientos.

Gestiones municipales con mayor aprobación ciudadana

De acuerdo con la encuesta política de IMASOLU, cuatro distritos destacan por superar el 55 % de aprobación, consolidándose como las gestiones mejor evaluadas por sus vecinos.

Surco encabeza el ranking con una aprobación del 82,00 % para la gestión de Carlos Bruce, seguida de Magdalena, donde Francis Allison alcanza un 79,70 %. En San Juan de Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado registra una aprobación del 64,29 %, mientras que en Jesús María, Jesús Gálvez obtiene un 62,00 %.

Según el análisis de IMASOLU, estos resultados reflejan una percepción favorable en distritos donde la ciudadanía identifica continuidad en servicios públicos, orden urbano y atención a demandas vecinales, factores que inciden directamente en la evaluación de la gestión municipal.