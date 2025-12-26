Últimas Noticias
Encuesta política: último estudio de Imasolu revela variaciones en la aprobación de alcaldes distritales de Lima

Resultados de la encuesta política de IMASOLU sobre la aprobación de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana, correspondiente a diciembre de 2025.
Resultados de la encuesta política de IMASOLU sobre la aprobación de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana, correspondiente a diciembre de 2025. | Fuente: IMASOLU
B-Content

por B-Content

·

Según la encuesta política de Imasolu, diciembre 2025, la evaluación ciudadana a las gestiones municipales en Lima Metropolitana muestra contrastes marcados entre distritos, con alcaldes que superan ampliamente el 55 % de aprobación y otros que enfrentan niveles críticos de desaprobación.

La gestión municipal sigue siendo uno de los termómetros más sensibles para medir el vínculo entre autoridades locales y ciudadanía. En ese contexto, el más reciente estudio de IMASOLU, firma peruana especializada en investigación social y política, presenta un ranking actualizado sobre el nivel de aprobación de los alcaldes distritales de Lima Metropolitana, a partir de su encuesta política 2026, realizada en diciembre de este año.

Los resultados ofrecen una radiografía clara del desempeño percibido de las autoridades locales, revelando diferencias significativas entre distritos y evidenciando qué gestiones logran sostener respaldo ciudadano y cuáles enfrentan mayores cuestionamientos.

Gestiones municipales con mayor aprobación ciudadana

De acuerdo con la encuesta política de IMASOLU, cuatro distritos destacan por superar el 55 % de aprobación, consolidándose como las gestiones mejor evaluadas por sus vecinos.

Surco encabeza el ranking con una aprobación del 82,00 % para la gestión de Carlos Bruce, seguida de Magdalena, donde Francis Allison alcanza un 79,70 %. En San Juan de Lurigancho, el alcalde Jesús Maldonado registra una aprobación del 64,29 %, mientras que en Jesús María, Jesús Gálvez obtiene un 62,00 %.

Según el análisis de IMASOLU, estos resultados reflejan una percepción favorable en distritos donde la ciudadanía identifica continuidad en servicios públicos, orden urbano y atención a demandas vecinales, factores que inciden directamente en la evaluación de la gestión municipal.

Evaluación de Gestión Política de Lima Metropolitana- Diciembre 2025
Evaluación de Gestión Política de Lima Metropolitana- Diciembre 2025 | Fuente: IMASOLU
Distritos con menores niveles de aprobación

En contraste, el estudio también identifica distritos con porcentajes de aprobación considerablemente más bajos. Santa Anita registra el nivel más reducido, con 17,71 % de aprobación para la gestión de Olimpio Alegría. Le siguen Miraflores, donde Carlos Canales alcanza un 20,29 %, y San Luis, con Ricardo Pérez y una aprobación del 21,71 %.

Estos resultados evidencian escenarios donde la desaprobación supera ampliamente a la aprobación, configurando contextos complejos para las autoridades locales de cara al cierre de gestión y al proceso electoral municipal del 2026.

Una lectura clave rumbo a las elecciones municipales

La información recogida por IMASOLU resulta especialmente relevante en el actual contexto preelectoral. La encuesta elecciones distrital no solo mide el desempeño de las autoridades en funciones, sino que también aporta insumos para comprender el clima político local y las expectativas ciudadanas frente a la gestión pública.

Con más de una década de experiencia en estudios de opinión pública y reconocimiento nacional e internacional —incluido el premio a “Mejor Encuestadora” en los Reed Latino Awards—, IMASOLU consolida su posición como una fuente clave para el análisis riguroso de la realidad política y social del país.

Los resultados completos de este estudio, así como la metodología aplicada, pueden revisarse en la encuesta política publicada en el portal oficial de IMASOLU.

