Conar difundió los audios del VAR sobre la polémica jugada previo al gol de Alianza Lima ante UTC

Alianza Lima y UTC por la Liga1.
Alianza Lima y UTC por la Liga1. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La Conar dio cuenta de lo que se discutió en el VAR para sancionar un tiro de esquina previo al gol de Alianza Lima anotado por Renzo Garcés.

Alianza Lima venció 1-0 a UTC en Cajamarca y se colocó en la cima del Torneo Apertura 2026. El tanto del cuadro blanquiazul marcador por Renzo Garcés llegó previo a un polémico tiro de esquina.

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) publicó, a través de las redes sociales, los audios del VAR de es jugada protagonizada por el delantero argentino Federico Girotti.

"Al minuto 89, tras generarse una disputa del balón entre dos adversarios, el balón sale fuera del terreno de juego y el árbitro no toma ninguna decisión. El VAR, tras observar la acción, chequea quién juega el balón para saber si fue saque de meta o saque de esquina, sin tener en cuenta que no es su línea de intervención. El árbitro le pide información a cabina y el VAR le indica que es saque de esquina, vulnerando así el protocolo del VAR", señaló.

A continuación se agregó: "Cabe mencionar que uno de los principios básicos del VAR es que el árbitro debe tomar una decisión y que el VAR puede intervenir en errores de goles, penales, confusión de identidad y tarjetas rojas".

Conar revela audio y video del partido UTC vs Alianza
Conar revela audio y video del partido UTC vs Alianza. | Fuente: conar

