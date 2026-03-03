Es oficial: el término 'Swiftie' se agregó al diccionario en inglés y revelan su significado

Taylor Swift sigue generando impacto a nivel global y ahora es la protagonista de remover el idioma. ¿Qué pasó? Resulta que una de las palabras más usadas en referencia a la popular cantante de pop acaba de ser agregada de manera oficial a Dictionary.com, uno de los sitios web de definiciones en línea líderes en todo el mundo.

Según informaron los medios E News y USA Today, el término 'Swiftie' se agregó en dicho diccionario digital dentro de la actualización del léxico en Estados Unidos este 2026.

En efecto, en la entrada de la dirección Dictionary.com, en el idioma inglés estadounidense, el sustantivo 'Swiftie' se define como "un fan de la música de Taylor Swift".

"Aparentemente, la palabra también es un término coloquial del inglés británico que significa 'un truco, una treta o un engaño'", expresa E News, quien mencionó que Dictionary.com "sigue criterios estrictos respecto de cuándo se puede agregar una palabra a su sitio".

Por otro lado, USA Today recuerda que este agregado en el diccionario se suma al registro formal que hizo Taylor Swift en la palabra 'Swiftie' a través de TAS Rights Management LLC en 2017 donde se logró el registro completo el 2022 para su uso en productos de marketing de la cantante.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que una palabra, que se relaciona a fanáticos de un artista, se agrega al diccionario. Anteriormente, se hizo con 'Beyhive' (para fans de Beyoncé), 'Janeite' (para fans de Jane Austen) y 'Trekkie' (para fans de Star Trek).