Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Es oficial: el término 'Swiftie' se agregó al diccionario en inglés y revelan su significado

Dictionary.com acaba de agregar una palabra inspirada en Taylor Swift, reportan medios internacionales.
Dictionary.com acaba de agregar una palabra inspirada en Taylor Swift, reportan medios internacionales. | Fuente: Instagram (taylorswift)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Nace un nuevo idioma? La peculiar palabra inspirada en la cantante Taylor Swift fue añadida al léxico en inglés en Estados Unidos este 2026. Conoce su significado.

Taylor Swift sigue generando impacto a nivel global y ahora es la protagonista de remover el idioma. ¿Qué pasó? Resulta que una de las palabras más usadas en referencia a la popular cantante de pop acaba de ser agregada de manera oficial a Dictionary.com, uno de los sitios web de definiciones en línea líderes en todo el mundo.

Según informaron los medios E News y USA Today, el término 'Swiftie' se agregó en dicho diccionario digital dentro de la actualización del léxico en Estados Unidos este 2026.

En efecto, en la entrada de la dirección Dictionary.com, en el idioma inglés estadounidense, el sustantivo 'Swiftie' se define como "un fan de la música de Taylor Swift".

"Aparentemente, la palabra también es un término coloquial del inglés británico que significa 'un truco, una treta o un engaño'", expresa E News, quien mencionó que Dictionary.com "sigue criterios estrictos respecto de cuándo se puede agregar una palabra a su sitio".

Por otro lado, USA Today recuerda que este agregado en el diccionario se suma al registro formal que hizo Taylor Swift en la palabra 'Swiftie' a través de TAS Rights Management LLC en 2017 donde se logró el registro completo el 2022 para su uso en productos de marketing de la cantante.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que una palabra, que se relaciona a fanáticos de un artista, se agrega al diccionario. Anteriormente, se hizo con 'Beyhive' (para fans de Beyoncé), 'Janeite' (para fans de Jane Austen) y 'Trekkie' (para fans de Star Trek).

El sustantivo 'Swiftie' se define en el diccionario como
El sustantivo 'Swiftie' se define en el diccionario como "un fan de la música de Taylor Swift". | Fuente: Instagram (taylorswift)

Taylor Swift es la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift fue incluida en el Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose en la persona más joven en ingresar a esta institución, considerada una de las más importantes en el ámbito musical internacional.

La cantante, de 36 años, suma este logro a una trayectoria que comenzó desde muy joven, cuando firmó su primer contrato musical a los 14 años.

Semanas atrás, Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life Of A Showgirl.  A lo largo de su carrera, tuvo 13 canciones que alcanzaron el primer lugar en las listas de Billboard.

La ceremonia oficial de incorporación se llevará a cabo el próximo 11 de junio, durante la gala anual del Salón de la Fama de los Compositores.

Es así como Taylor Swift formará parte de la generación 2026, que también incluye a compositores y artistas como: Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle, Paul Stanley y Gene Simmons de KISS, Kenny Loggins, Alanis Morissette y Tricky Stewart.

Taylor Swift donó un millón de dólares para la lucha contra el hambre en Estados Unidos

A fines de diciembre, Taylor Swift donó un millón de dólares a la ONG Feeding America, la principal red para combatir el hambre en Estados Unidos. 

"Su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre", indicó en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot. 

La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a la organización sin ánimo de lucro, incluida una millonaria donación en octubre del año pasado para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron partes del sureste de los Estados Unidos. 

La contribución de Swift ayudó a comunidades afectadas por estos desastres a recuperarse, proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas tormentas devastadoras. 

El último informe de Feeding America, estima que la inseguridad alimentaria afecta actualmente a 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinos.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
taylor swift swiftie

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA