Escolares limeños ganan “Los Creadores 2025”, premio de talento digital escolar latinamericano

Por tercer año consecutivo, Fundación Kodea desarrolla Los Creadores en Perú. En esta ocasión, participaron 75 proyectos de 10 distritos del país. De ellos, el 58 % fue creado por niñas.

Cuatro escolares del colegio San Juan Bautista, ubicado en el distrito limeño de Matucana, Huarochirí, crearon el proyecto Guardián de los Cerros, con el que fueron reconocidos como ganadores de la categoría internacional del Premio Talento Digital Los Creadores. Este logro les permitió viajar a Santiago de Chile para participar en una gira de innovación y formar parte de la generación de creadores 2025.

De una idea escolar a una solución que salva vidas

Guardián de los Cerros es un sistema de alerta temprana de deslizamientos que busca prevenir y reducir los efectos de derrumbes, huaycos y aludes que afectan a comunidades ubicadas en zonas altoandinas y de laderas del Perú. Esta problemática pone en riesgo a más de dos millones de personas, especialmente a quienes viven en viviendas vulnerables y con acceso limitado a servicios de emergencia.

La solución combina sensores de humedad, un giroscopio, tecnología de radiofrecuencia y energía solar. A través de un monitoreo subterráneo, el sistema detecta cambios en el terreno y activa alertas preventivas y de evacuación, fortaleciendo la resiliencia comunitaria y contribuyendo a salvar vidas.

Eleazar Matencio, profesor y mentor de estos alumnos, explica el impacto que busca generar este proyecto: “En invierno en las zonas altoandinas del Perú hay deslizamiento de cerros, lo que muchas veces termina sepultando pueblos y dejando pérdidas materiales y humanas. Se pensó en crear un sistema que ayude a la población a prevenir este tipo de desastres naturales y así salvaguardar vidas”.

Además, el docente destacó el impacto positivo que tuvo en los jóvenes formar parte de Los Creadores: “Ha sido una experiencia enriquecedora, llena de aprendizajes y motivación para seguir innovando. Espero que estas oportunidades continúen, ya que Los Creadores es un espacio para la innovación y el intercambio de conocimientos”.

Como reconocimiento, los alumnos del colegio San Juan Bautista participaron en la gira de innovación que se realizó en Santiago de Chile con actividades académicas, de cultura y de encuentro con el ecosistema de innovación y emprendimiento. Fueron recibidos en el palacio de gobierno La Moneda, expusieron su proyecto en el ETM Day, el evento de emprendimiento más grande de Latinoamérica.