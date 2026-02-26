Cayma: casas a punto de caer, puentes enterrados y tuberías colapsadas dejaron desbordes de torrenteras por intensas lluvias

Uno de domicilios afectados es habitado por un mecánico y funcionaba como un negocio de cambios de aceite. | Fuente: RPP

Un equipo de RPP llegó hasta el sector de Villa Continental, en el distrito de Cayma, en Arequipa, donde al menos ocho viviendas han sido declaradas inhabitables debido a que el cauce de la torrentera ha carcomido la cimentación de los inmuebles.

Uno de domicilios afectados es habitado por un mecánico y funcionaba como un negocio de cambios de aceite. Asimismo, otras viviendas aledañas también han sufrido daños en un 80 %, según informó nuestro corresponsal en la región.

Además, los muros de contención que cruza la torrentera de Villa Continental también han sufrido daños y el puente del distrito fue derribado. Aquí, se formó un cuello botella que provocó que cuando se activó la torrentera, las piedras, el lodo y las rocas inunden la losa deportiva, el mercado y las viviendas de la zona.

Asimismo, los funcionarios de la Municipalidad de Cayma han informado que al menos las bases de cinco puentes están debilitadas.

Otras zonas afectadas

A causa de las fuertes lluvias y la activación de quebradas en la parte alta del distrito de Cayma, las tuberías de agua potable han presentado roturas, lo que dejado al menos 15 mil conexiones sin agua potable en los sectores de Deán Valdivia, Embajada de Japón, Señor de los Milagros, Primero de Junio, 11 de mayo, entre otras zonas, según informó nuestro corresponsal en la región.

Asimismo, personal -con maquinaria de la Municipalidad de Cayma y privada- vienen realizando trabajos de remoción de escombros y el encauzamiento de la torrentera para evitar que se vuelva a producir un nuevo desborde de su cauce.