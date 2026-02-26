¡Golazo del ‘Samurái’! Erick Noriega anotó con Gremio y la prensa se rindió ante su calidad [VIDEO]

Erick Noriega se convirtió en figura del torneo de fútbol de Brasil al anotar su primer gol oficial con Gremio de Porto Alegre en la victoria por 2-1 ante Atlético Mineiro. El exjugador de Alianza Lima anotó un 'golazo' de cabeza y contribuyó con la asistencia para el gol de Marlon. Tras su actuación el peruano se llevó los elogios de la prensa.

"Erick Noriega sólido en la marcación, estuvo bien en el aire para marcar el primer gol del Gremio", dijo el diario O'Globo. Además, le otorgó al peruano una valoración de 7.0 por su gran rendimiento, siendo la segunda calificación más alta del equipo tras el triunfo ante Atlético Mineiro.

🚨 GOOOL! Erick Noriega!



Grêmio [1] - 0 Atlético-MG



pic.twitter.com/XYvRfn7yQj — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) February 26, 2026

Correio do Povo señaló que el peruano Erick Noriega tuvo buena presencia ofensiva y lo calificó con 6,5 en su valoración, también la segunda nota más alta detrás de Marlon que fue calificado con 7 puntos.

El Diario Gaúcho también destacó el gol del peruano y lo describió de la siguiente manera: "Noriega apoyó la barbilla en el pecho, la frente en el balón, y la multitud estalló en vítores.

Resenha da Bola dijo por su parte: "Luís Castro encontró el papel perfecto para Erick Noriega en Gremio. Es defensor de origen peruano viene jugando bien como centrocampista defensivo. Desde que llegó siempre ha demostrado mucho espíritu de lucha, pero ha necesitado un tiempo para adaptarse. ¡Hoy jugó otro GRAN partido!".

🚨 GOOOL! Marlon - Golaço!



Grêmio [2] - 1 Atlético-MG



pic.twitter.com/5v1Lelpe8B — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) February 26, 2026

R10 Score apuntó: "Erick Noriega lideró la liga en contribuciones de gol (2) y ocasiones creadas (4) en el Grêmio 2-1 Atlético-MG. ¡Jugó genial!". El periodista Caio Fábio dijo: "¡Erick Noriega fue un gran descubrimiento para el Gremio! Buen defensa, pero aún mejor como mediocampista defensivo".