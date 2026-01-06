MAC Express Perú: la Plataforma MAC tienen su aplicativo móvil

Más rápido, más sencillo. Más de 80 trámites de 23 entidades públicas con solo un clic.

Si antes no te daba el tiempo para ir a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a realizar tus gestiones, hoy puedes hacerlo de manera virtual. El aplicativo móvil MAC Express Perú concentra más de 80 trámites virtualizados de 23 entidades públicas.

La Presidencia del Consejo de Ministros, que administra los Centros MAC, facilita aún más, a través de internet, el acceso a trámites que tienen mayor demanda y que han sido digitalizados y simplificados por las entidades públicas, con lo cual, acerca más los servicios del Estado a los ciudadanos.

Con esta herramienta virtual se pueden pagar tasas de trámites en el Banco de la Nación, registrarse y tener acceso al padrón del Fonavi, hacer consulta de multas y dispensa electoral del Jurado Nacional de Elecciones, verificar la clasificación socioeconómica con el MIDIS, solicitar certificado de estudios al Minedu, certificado de antecedentes policiales al Mininter, tramitar certificado de antecedentes penales al Poder Judicial, solicitar duplicado de DNI o actualización de datos a RENIEC, solicitar certificado de movimiento migratorio o cita para pasaporte con Migraciones, entre otros.