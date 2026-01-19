¿Necesitas dinero, pero estás en Infocorp? Accede a un préstamo de S/50 mil sin tantos requisitos

Estar en Infocorp ya no tiene por qué cerrarte las puertas. Con un préstamo con garantía hipotecaria, hoy es posible acceder a financiamiento de S/50 mil soles bajo condiciones más flexibles y evaluaciones que priorizan la capacidad de pago.

¿Te han dicho que no una y otra vez cuando solicitas un préstamo? Para muchas personas, figurar en Infocorp o no contar con historial crediticio se ha convertido en un obstáculo que cierra las puertas del sistema financiero tradicional, incluso cuando existe capacidad real de pago.

Hoy, sin embargo, el acceso al financiamiento empieza a cambiar. Existen alternativas pensadas para quienes buscan liquidez sin tantas barreras, con evaluaciones más flexibles y condiciones claras. En ese escenario aparece Prestamype, una fintech peruana que ofrece préstamos con garantía hipotecaria, incluso para personas reportadas en Infocorp, posicionándose como una opción sólida frente a las restricciones de la banca tradicional.

¿En qué consiste el préstamo con garantía hipotecaria?

El préstamo con garantía hipotecaria es una modalidad de financiamiento que permite acceder a montos elevados utilizando un inmueble propio como respaldo. Puede tratarse de una casa, departamento, oficina o local comercial, lo que reduce el riesgo de la operación y abre la puerta a mejores condiciones crediticias.

Este tipo de préstamo está dirigido a personas que necesitan financiamiento desde S/15 mil hasta S/2 millones y que, por su calificación crediticia o falta de historial, suelen ser descartadas por los bancos. La evaluación se centra en el valor del inmueble y en la capacidad de pago del solicitante, más allá de su situación crediticia.

Beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype

Con varios años de trayectoria en el mercado, Prestamype se ha consolidado como una fintech confiable dentro del sector financiero peruano. La empresa se encuentra inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos de la SBS (RES. SBS 05939-2019) y ha desembolsado más de S/ 1600 millones en financiamiento desde 2017, respaldada por alianzas estratégicas con fondos de inversión y organismos internacionales.

Entre los principales beneficios de su préstamo con garantía hipotecaria destacan:

Montos altos: desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones.

desde S/ 15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual desde 0.84 %.

desde 0.84 %. Plazos flexibles: de 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación previa evaluación.

de 1 hasta 6 años, con posibilidad de renovación previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible , que no descarta al solicitante por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.

, que no descarta al solicitante por estar en Infocorp o no tener historial crediticio. Desembolso rápido: en promedio, en 15 días.

en promedio, en 15 días. Cronogramas a medida , que permiten elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

, que permiten elegir cómo amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Respaldo institucional: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Requisitos para acceder al préstamo

Para acceder a este tipo de financiamiento, el solicitante debe contar con un inmueble que funcione como garantía hipotecaria. Este debe estar debidamente inscrito en la SUNARP y puede ser una vivienda, oficina o local comercial.

Asimismo, el inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco, y encontrarse libre de multas, gravámenes o problemas legales en los Registros Públicos o la municipalidad correspondiente.

Precalifica y conoce si accedes a un préstamo

Para quienes necesitan dinero y buscan una alternativa real al sistema bancario tradicional, el préstamo con garantía hipotecaria se presenta como una opción más accesible y con mejores condiciones. Prestamype permite iniciar un proceso de precalificación para conocer si es posible acceder a un préstamo de S/50 mil, incluso estando en Infocorp.

Para precalificar a un préstamo con Prestamype, INGRESA AQUÍ.