Comas: Dos jóvenes murieron y otro resultó herido tras enfrentamiento en segunda zona de Collique

Vecinos indicaron que al menos 15 sujetos se enfrentaron en el jirón Huascarán, por lo que requirieron mayor presencia policial para contener a estos delincuentes juveniles.

Los jóvenes murieron y otro resultó herido de bala la noche del último domingo durante un enfrentamiento registrado en el jirón Huascarán, en la segunda zona de Collique, distrito de Comas.

Vecinos de la zona indicaron a RPP que el enfrentamiento se produjo entre al menos 15 jóvenes que llegaron de diversos barrios de Collique. En medio de la pelea, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y disparó contra tres de los involucrados.

Los afectados fueron auxiliados y trasladados al área de Emergencias del Hospital Nacional Sergio E. Bernales; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar el deceso de dos.

Las víctimas fueron identificadas como Abdul Rodríguez Hilario de 21 años y Brando Llana Vélez también de 21 años, mientras que Smith Alejandro Sáenz de 21 años, permanece internado con pronóstico reservado.

Inicio de pesquisas y denuncias

Peritos de Criminalística llegaron al lugar del enfrentamiento, donde establecieron el perímetro correspondiente para iniciar las diligencias que permitan identificar y dar con el paradero de los responsables.

Los vecinos de la segunda zona de Collique denunciaron que el jirón Huascarán se ha convertido en un espacio recurrente de estos enfrentamientos entre delincuentes juveniles.

Ante esta situación solicitaron mayor presencia policial y patrullaje del Serenazgo distrital para evitar nuevos hechos de violencia que pueda afectarlos.