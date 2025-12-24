PCM: Ejecutivo anuncia nuevas medidas para fortalecer la lucha contra el crimen

El gobierno presentará un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y emitirá normas para fortalecer el trabajo de las instituciones del Estado; medidas y acciones que sumarán para mejorar las condiciones del próximo gobierno.

El camino en lucha contra la delincuencia es un recorrido difícil. Combatir organizaciones criminales transnacionales, arraigadas desde hace años, exige firmeza, estrategia y continuidad. En ese contexto, el gobierno de transición mantiene su compromiso de enfrentar el crimen organizado y anuncia que en las próximas semanas intensificará sus acciones para seguir haciéndolo retroceder.

Como parte de ese esfuerzo, el Ejecutivo presentará un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y emitirá una serie de normas orientadas a fortalecer el trabajo de las instituciones del Estado. El objetivo es claro: dejar una base más sólida para que el próximo gobierno continúe esta lucha en mejores condiciones.

Medidas concretas en seguridad ciudadana

Fuera del ámbito penitenciario, se vienen ejecutando operativos de búsqueda y captura de requisitoriados mediante controles de identidad basados en el mapa del delito. A ello se suma la intervención de inmuebles y vehículos, así como la fiscalización de puntos de venta informal de chips telefónicos y equipos celulares de dudosa procedencia, con la suspensión inmediata de líneas vinculadas a extorsión y secuestro.

La Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, continúa desarrollando operativos en las calles, requisas al interior de los penales y acciones en los alrededores de los centros de reclusión, con el fin de detectar antenas ilegales que permiten a internos seguir cometiendo delitos desde prisión.

De manera complementaria, el INPE ha intensificado el traslado de internos de alta peligrosidad a pabellones de extrema seguridad y penales de máxima seguridad, además de someter a su personal a evaluaciones con polígrafo para garantizar la transparencia de sus funciones. Paralelamente, fuerzas combinadas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han instalado centros de control territorial en distintos puntos de Lima.

Estas acciones se desarrollan de manera permanente y se traducen en capturas diarias de integrantes de bandas criminales, incautación de armas, equipos y dinero en efectivo, así como en la intervención de cuentas bancarias y el cruce de información financiera.

Resultados y comunicación con la ciudadanía

En este marco, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros impulsa una campaña de difusión orientada a generar valor público, informando a la ciudadanía sobre las acciones que viene realizando el Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad.

“Llegamos para actuar, con la convicción de que la seguridad no se negocia. El camino es difícil, pero juntos lo vamos a lograr. No es un discurso, es un compromiso”, son algunos de los mensajes que refuerzan esta campaña, enfocada en recuperar espacios y devolver la tranquilidad a la población.

La seguridad ciudadana es uno de los pilares del gobierno de transición. La lucha contra el crimen continúa con acciones concretas en los penales y en las calles, un esfuerzo que busca ser conocido y valorado por la ciudadanía.