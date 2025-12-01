Préstamo para pagar deudas: Empieza el 2026 libre de preocupaciones

Recibe el año nuevo consolidando tus deudas y limpiando tu historial crediticio gracias a Prestamype, que te ofrece tasas atractivas y cuotas a tu medida con el préstamo para pagar deudas.

Se acaba el año y no hay nada mejor que empezar el 2026 sin preocuparte por las deudas acumuladas. Si quieres limpiar tu historial crediticio, salir de Infocorp y consolidar tus pendientes, ahora puedes hacerlo solicitando el préstamo para pagar deudas de Prestamype, que te ofrece desembolsos desde S/15 mil hasta S/2 millones con cuotas mensuales flexibles y a tu medida.

Con esta alternativa podrás consolidar tus deudas, es decir, en vez de tener que pagar a diferentes bancos o entidades con distintas tasas y fechas, ahora tendrás una sola responsabilidad con Prestamype y todo con una mejor tasa de interés en comparación con todas las que pagas actualmente.

Beneficios del préstamo de Prestamype

Con más de 8 años de operaciones en el mercado, Prestamype es actualmente una de las fintech más grandes del país. Además, ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada.

Al solicitar un préstamo para pagar deudas accedes a estos beneficios principales:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/ 2 millones.

desde S/15 mil hasta S/ 2 millones. Tasa de interés mensual desde 0.84%

mensual desde 0.84% Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido: 15 días en promedio.

15 días en promedio. Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Seguridad: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para empezar el año sin deudas y con orden financiero? Solicita el préstamo para pagar deudas de forma segura y online AQUÍ.

Requisitos para acceder al préstamo

Este 2026 puede ser tu año: empieza libre de deudas y limpia tu historial crediticio solicitando un préstamo para pagar deudas con Prestamype.

Para precalificar al préstamo debes cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Asimismo, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

Empieza el año con tus finanzas en orden, sin decenas de deudas y mejorando tu historial crediticio. Precalifica a un préstamo para pagar deudas con Prestamype y accede a tasas atractivas y cronogramas a tu medida. Consolida tus deudas en solo unos minutos a través de la web oficial AQUÍ.