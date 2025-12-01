Préstamo para pagar deudas: Empieza el 2026 libre de preocupaciones

Se acaba el año y no hay nada mejor que empezar el 2026 sin preocuparte por las deudas acumuladas. Si quieres limpiar tu historial crediticio, salir de Infocorp y consolidar tus pendientes, ahora puedes hacerlo solicitando el préstamo para pagar deudas de Prestamype, que te ofrece desembolsos desde S/15 mil hasta S/2 millones con cuotas mensuales flexibles y a tu medida.
Con esta alternativa podrás consolidar tus deudas, es decir, en vez de tener que pagar a diferentes bancos o entidades con distintas tasas y fechas, ahora tendrás una sola responsabilidad con Prestamype y todo con una mejor tasa de interés en comparación con todas las que pagas actualmente.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Con más de 8 años de operaciones en el mercado, Prestamype es actualmente una de las fintech más grandes del país. Además, ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada.
Al solicitar un préstamo para pagar deudas accedes a estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/ 2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.
- Seguridad: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
¿Listo para empezar el año sin deudas y con orden financiero? Solicita el préstamo para pagar deudas de forma segura y online AQUÍ.
Requisitos para acceder al préstamo
Este 2026 puede ser tu año: empieza libre de deudas y limpia tu historial crediticio solicitando un préstamo para pagar deudas con Prestamype.
Para precalificar al préstamo debes cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
- Asimismo, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.
Empieza el año con tus finanzas en orden, sin decenas de deudas y mejorando tu historial crediticio. Precalifica a un préstamo para pagar deudas con Prestamype y accede a tasas atractivas y cronogramas a tu medida. Consolida tus deudas en solo unos minutos a través de la web oficial AQUÍ.