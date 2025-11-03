Si tengo S/1 000 soles ahorrados en mi AFP, ¿cuánto ganaría si los invierto en factoring?

Multiplica el dinero de tu AFP invirtiendo en factoring con Prestamype, que te ofrece una rentabilidad de hasta 22% anual y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

Ya empezaron las solicitudes para el octavo retiro de AFP 2025 que permite acceder hasta a 4 UIT (S/21 400). Si tienes S/1 000 soles ahorrados en tu fondo y quieres hacerlos crecer, una de las mejores opciones es invertir en factoring con Prestamype, que te brinda una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual y con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

El factoring te permite rentabilizar tu dinero a corto plazo y lo mejor es que puedes empezar a invertir con pocas cantidades: tan solo con S/100 o $25. Sin duda, una gran alternativa para multiplicar el dinero de tu AFP en vez de solo tenerlo guardado en una cuenta.

¿Cómo funciona la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con la finalidad de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días para que sus clientes les paguen. El adelanto de dinero que reciben proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de dichas facturas a cambio de recibir un retorno.

¿Quién le paga al inversionista? Es importante mencionar que el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring es el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Al invertir en factoring, financias facturas por cobrar emitidas a grandes empresas y generas un adelanto de liquidez para las pymes. Cuando las facturas son pagadas, recuperas tu inversión más una ganancia. Así ayudas financieramente a las pymes y, al mismo tiempo, ganas dinero en el proceso.

Si decides invertir tu AFP en factoring con Prestamype, podrás acceder a estos beneficios principales:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020). Experiencia: Con más de 8 años en el mercado, Prestamype es una de las Fintech más grandes del Perú. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

¿Listo para hacer crecer tu AFP? Comienza a invertir en solo unos minutos AQUÍ.

Regístrate hoy y empieza a invertir

Rentabilizar el dinero de tu AFP es fácil y sencillo con Prestamype. Para empezar a invertir y generar nuevos ingresos solo debes registrarte en la plataforma web siguiendo estos pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

Aprovecha el octavo retiro de AFP 2025 para rentabilizar tus ahorros. Invierte en factoring con Prestamype y accede a una rentabilidad atractiva con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Regístrate AQUÍ.