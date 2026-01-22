Si tengo S/100, ¿cuánto ganaría si los invierto en factoring?

Prestamype te ofrece una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual invirtiendo en factoring. Además, tu inversión estará respaldada por un título valor registrado en CAVALI. Conoce todos los beneficios de esta gran alternativa.

¿Tienes S/100 y quieres hacerlos crecer? Prestamype, una de las fintech más reconocidas del país, te ofrece la posibilidad de invertir en factoring, una alternativa cada vez más popular que te permite empezar con poco capital: desde S/100 o $25 y con una rentabilidad atractiva de hasta 22% anual. Con el factoring, inviertes en facturas por cobrar y pagar de empresas reconocidas del Perú. A continuación, te contamos cómo funciona:

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring consiste en el adelanto de facturas por parte de empresas que venden a crédito con el fin de obtener ese dinero al instante y evitar la espera de 30, 60 o 90 días hasta que sus clientes les paguen. Dicho adelanto de dinero proviene de inversionistas que adquieren una parte o el total de las facturas a cambio de recibir un retorno.

Es importante mencionar que es el cliente de la empresa que solicita el servicio de factoring el encargado de pagar la factura más los intereses respectivos a los inversionistas. Estos clientes son medianas y grandes empresas peruanas de distintos sectores económicos como Jockey Plaza, Engie, Los Portales, Cencosud, Honda, entre otros.

Beneficios de invertir en factoring

Al invertir en factoring estás financiando facturas por cobrar emitidas a grandes empresas. Cuando las facturas son pagadas, recuperas tu inversión más una ganancia. Así ayudas a las pymes con un adelanto de liquidez y a la vez ganas dinero en el proceso. Además, tu inversión estará respaldada por un título valor registrado en CAVALI.

Estos son los principales beneficios de esta opción:

Poco capital de inversión : Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100.

: Se puede comenzar a invertir en factoring con tan solo $25 o S/ 100. Rentabilidad atractiva : Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual.

: Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta 22% anual. Plazos de pago : Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días.

: Los plazos de pago invirtiendo en factoring con Prestamype van desde los 15 hasta los 180 días. Diversificación : Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio.

: Al invertir en factoring podrás rentabilizar tu dinero en empresas reconocidas del Perú de distintos sectores económicos, así podrás reducir el riesgo de tu portafolio. Riesgo : Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

: Este tipo de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Seguridad: Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el “Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General” (Oficio SBS N°19585-2020).

¿Listo para hacer crecer esos S/100? Logra una rentabilidad de hasta 22% anual invirtiendo en factoring con Prestamype. Conoce cuánto ganarías AQUÍ.

Empieza a generar nuevos ingresos con Prestamype

Prestamype es una de las fintech más grandes del Perú y ha sido considerada como una de las mejores 100 startups en el país, según Forbes. Hasta el momento, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/ 210 millones.

Para empezar a invertir en factoring con Prestamype y generar nuevos ingresos, solo debes registrarte de forma gratuita y online en su plataforma web siguiendo estos pasos:

Registro: Regístrate AQUÍ y sube los documentos requeridos para la activación de tu perfil. ¡Es 100% online! Oportunidades: Revisa en línea las facturas disponibles e invierte en las de tu preferencia. El monto mínimo es de S/100 o $25. Retorno: Recibe el capital más la ganancia de tu inversión ¡Retira tu dinero o vuelve a invertir!

¡Así de simple puedes comenzar a rentabilizar tus S/100 con Prestamype! Empieza a invertir en factoring y accede a una rentabilidad de hasta 22% anual con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI. Regístrate AQUÍ.