Atención, Alianza: Néstor Gorosito enciende la polémica con mensaje en medio de la eliminación en Copa Libertadores

Triste eliminación. 2 de Mayo de Paraguay avanzó este miércoles a la segunda fase de la Copa Libertadores en su primera participación en el torneo continental al empatar 1-1 contra Alianza Lima, que queda fuera del torneo tras perder en el partido de ida.

En este mal momento, el entrenador argentino Néstor Gorosito encendió la polémica con un mensaje en medio de la eliminación de Alianza en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria.

Gorosito colocó un emoticón de una oreja, en referencia a lo sucedido en el partido de Alianza, que no tuvo argumentos para llevarse el triunfo a pesar del claro favoritismo entre ambos planteles.

En pocas horas, la publicación del experimentado DT se convirtió en viral y no faltaron los mensajes de apoyo de los hinchas blanquiazules.

Como se recuerda, Gorosito dejó de ser entrenador de Alianza a fines del 2025 después de perder en los playoffs contra Sporting Cristal.

Gorosito en Alianza Lima

Con Gorosito en el banquillo, Alianza Lima jugó 18 partidos internacionales en 2025 entre la Copa Libertadores y Sudamericana. Eliminó a equipos de la talla de Boca Juniors y Gremio.

👂 — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) February 12, 2026

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.