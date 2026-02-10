Préstamo para empresas mediante fideicomiso: obtén hasta S/1.8 millones para tus proyectos

¿Necesitas capital para impulsar tu empresa? Ahora puedes acceder hasta a S/1.8 millones para hacer realidad tus proyectos gracias a Prestamype. Esta reconocida fintech peruana ofrece el préstamo mediante fideicomiso en titulización, un mecanismo que permite obtener liquidez para tu empresa usando un inmueble como garantía. Además, brinda diversos beneficios como desembolso rápido, asesoría personalizada y plazos de pago a tu medida.
¿Cómo funciona el préstamo mediante fideicomiso en titulización?
Esta alternativa de financiamiento para empresas te permite usar tu inmueble como respaldo. La propiedad se transfiere temporalmente a un fideicomiso formando un patrimonio autónomo que ofrece mayor seguridad, la protege de embargos y facilita una gestión más ordenada del crédito.
Dentro del fideicomiso, el inmueble respalda la estructuración del financiamiento, mientras tú conservas el beneficio económico de tu propiedad. Así, tu activo se convierte en una herramienta de financiamiento moderna, segura y transparente para impulsar tus proyectos empresariales. Además, esta estructura hace posible condiciones más favorables como tasas más competitivas y mayores montos de financiamiento.
¿Es lo mismo que una garantía hipotecaria?
No. A diferencia de un préstamo con garantía hipotecaria —donde el inmueble queda hipotecado directamente y expuesto a contingencias financieras o legales—, en el fideicomiso el inmueble se transfiere temporalmente a un patrimonio autónomo, separado de la empresa.
Esto protege el activo de embargos, contingencias judiciales y riesgos operativos, generando mayor seguridad tanto para el financiador como para la empresa. Por esta razón, es especialmente útil para empresas con flujo irregular, endeudamiento previo o registros en Infocorp.
Beneficios del préstamo de Prestamype
Con más de 8 años en el mercado, Prestamype es una de las fintech líderes en el país. Desde el año 2017, ya ha desembolsado más de S/2 100 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos micro y pequeños empresarios.
Además, se ha posicionado como una marca confiable y segura, caracterizada por ofrecer condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones y cuotas fijas mensuales en la fecha pactada.
Al acceder a un préstamo para empresas mediante fideicomiso, podrás obtener estos beneficios principales:
- Montos altos: desde S/50 mil hasta S/1.8 millones.
- Tasa de interés mensual desde 1.46%
- Plazos de pago desde 1 hasta 10 años.
- Desembolso rápido: 15 días en promedio.
- Resguardo legal: El Patrimonio Fideicomitido es autónomo e inembargable.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Lleva tu empresa al siguiente nivel solicitando el préstamo de forma rápida y segura.
Requisitos para acceder al préstamo
Para precalificar al préstamo mediante fideicomiso, debes cumplir con estos requisitos básicos:
- Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.
- Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
- También debe estar ubicado en una zona urbanizada de Lima Metropolitana, Arequipa, Huancayo, Chiclayo, Cajamarca, San Martín, Trujillo, Huaraz, Piura, Ica, Callao, Cusco, Bagua Grande, Chachapoyas, Chimbote o Chanchamayo.
¡Accede a ese capital que necesita tu empresa para despegar y crecer! Solicita hoy mismo un préstamo para empresas con Prestamype y empieza a hacer realidad tus proyectos.