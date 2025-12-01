Si tengo S/25 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos para multiplicar mi capital?

Ya puedes invertir de forma segura, con buena rentabilidad y con el respaldo de un inmueble inscrito en la SUNARP. Prestamype te ofrece la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una opción con bajo riesgo y retornos atractivos.

¿Tienes dinero ahorrado y estás pensando en invertir? Si buscas multiplicar tu capital con una opción rentable y de bajo riesgo, Prestamype te ofrece una gran alternativa: la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, con la cual podrás obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%, con plazos a tu medida y un proceso fácil y seguro a través de su plataforma web.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno) para brindar mayor seguridad. A cambio de la inversión, recibes pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Prestamype es, actualmente, una de las fintech más grandes del país. Hasta la fecha, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones.

Si buscas rentabilizar tu dinero, puedes empezar a invertir desde S/18 mil en préstamos con garantía hipotecaria, con plazos de 1 hasta los 6 años. Lo mejor de todo es que la inversión está respaldada por un inmueble, así el riesgo es menor. Estos son los principales beneficios de esta opción:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28% .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Esta alternativa de inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta alternativa de inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Confianza: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones en el mercado y se ha posicionado como una fintech confiable, segura y con procesos sencillos. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

¿Listo para multiplicar tu capital? Deja de guardar esos S/25 mil y empieza a invertirlos para rentabilizar tus ahorros. Empieza de forma segura y sencilla a través de la web de Prestamype AQUÍ.

Agenda una reunión y comienza a invertir

Los préstamos con garantía hipotecaria son una gran opción para incrementar tu dinero invirtiendo de forma segura y con bajo riesgo, pues tienes el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Comienza a invertir en préstamos con Prestamype siguiendo estos 3 simples pasos:

Agenda una reunión AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

Rentabilizar tus ahorros es fácil y seguro con Prestamype. Haz crecer tus S/25 mil invirtiendo en préstamos con una garantía hipotecaria a tu nombre y retornos de hasta 28% anual. Empieza a invertir en solo unos minutos a través de su web oficial AQUÍ.