Ministro del Interior respaldó a José María Balcázar tras la polémica por la aprobación de una ley que beneficiaría a su hijo

El ministro del interior, Hugo Begazo de Bedoya, participó en un megaoperativo de fiscalización migratoria en el complejo policial comandante Juan Benítez Luna, en el distrito limeño del Rímac.

A su salida, se le consultó sobre el informe periodístico que reveló que el presidente José María Balcázar habría favorecido a uno de sus hijos tras aprobarse la Ley 32171, que autoriza el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas. Ello, mientras era presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso de la República.

Al respecto, el titular del interior ha manifestado su respaldo al presidente encargado bajo el argumento de que todas las personas que suelen tener denuncias se les debe otorgar la presunción de inocencia.

“Todos tenemos denuncias, todas las personas pueden tener denuncias. Existe la presunción de inocencia y debemos respetar esa presunción de inocencia. Se puede decir muchas cosas de muchas personas. Los pocos días que yo conozco al señor presidente de la República y estoy despachando día a día, tarde y noche con él, veo que es una persona que tiene las cosas claras y que quiere llegar a terminar y estar en una gestión dando lo máximo de él. Yo sí (doy) mi respaldo al señor presidente de la República porque lo que nos está indicando y lo que nos está dando como línea de acción yo considero que es lo correcto”, señaló.

Gobierno se reunió con gremio de transportistas

El ministro indicó que continuará trabajando en su sector para presentarse con todo el Gabinete el 18 de marzo, para solicitar el voto de confianza en el Congreso de la República.

Con respecto al paro convocado para el 5 de marzo por un sector de transportistas, manifestó que han sostenido una primera reunión con presencia del presidente José María Balcázar y otros sindicatos a fin de evaluar medidas para contrarrestar la ola de inseguridad en el país.

“Acabo de venir y ha estado presente el señor presidente de la República, ha estado presente el jefe de región Lima, han estado presente todos los sindicatos representativos y hemos llegado a acuerdos. Nos han manifestado sus hechos, son reuniones que se vienen dando y nosotros hemos asumido esta reunión el día de hoy. Y las cosas que se van planteando vamos buscando la viabilidad para que el servicio y los ajustes, las estrategias que se están haciendo en cuanto a los transportistas, reorientar. Y lo estamos haciendo”, aseveró.

El ministro del Interior no descartó que continúe el paro que se ha anunciado por un sector, lo que se ha detallado es la incorporación de 5 700 efectivos policiales en las calles ante los próximos eventos electorales.