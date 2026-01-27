Si tengo S/ 50 mil guardados, ¿en qué puedo invertirlos?

Invertir no se trata solo de guardar dinero, sino de ponerlo a trabajar con respaldo y estrategia. Conoce una alternativa que combina rentabilidad, pagos periódicos y garantía hipotecaria para hacer crecer tus ahorros con mayor seguridad.

¿Tener S/ 50 mil ahorrados es una buena noticia? Sin duda. Pero dejarlos inmóviles en una cuenta también puede convertirse en una oportunidad perdida. En un contexto donde la inflación reduce el valor del dinero y las alternativas tradicionales ofrecen rendimientos limitados, cada vez más personas se preguntan cómo hacer que sus ahorros realmente crezcan.

Para quienes buscan invertir con mayor rentabilidad sin asumir riesgos desmedidos, hoy existen opciones financieras que combinan respaldo, claridad y retornos atractivos. Una de ellas es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, alternativa que ofrece Prestamype.

¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que requieren capital para impulsar sus negocios y que, como respaldo, ofrecen un inmueble inscrito como garantía. Este bien puede ser una casa, departamento, local comercial o terreno, lo que brinda mayor seguridad al inversionista.

A cambio, quien invierte recibe pagos mensuales que incluyen el capital y los intereses generados durante el plazo del préstamo. Con Prestamype es posible empezar a invertir desde S/ 18 000, con plazos que van desde 1 hasta 6 años, y con una estructura pensada para quienes buscan ingresos periódicos y previsibilidad financiera.

Beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype

Con una trayectoria sólida en el mercado financiero digital, Prestamype se ha posicionado como una alternativa confiable para quienes desean hacer crecer su dinero. Su experiencia, respaldo institucional y procesos de evaluación rigurosos ofrecen seguridad y transparencia a los inversionistas.

Entre los principales beneficios de invertir en préstamos con garantía hipotecaria a través de Prestamype se encuentran:

● Retornos atractivos: esta alternativa ofrece una rentabilidad anual de hasta 28%, superior a la de muchas opciones tradicionales.





● Bajo riesgo: cada inversión cuenta con una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista y pasa por una evaluación completa.





● Diversificación: el inversionista puede elegir el perfil del préstamo y la ubicación de la garantía según sus preferencias.

Además, Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS – Resolución N° 05939). Estos factores convierten a esta modalidad en una opción especialmente atractiva para quienes cuentan con S/ 50 mil y buscan un equilibrio entre rentabilidad y respaldo.

Da el primer paso para hacer crecer tu dinero

Invertir S/ 50 mil puede marcar una diferencia significativa en el crecimiento del patrimonio personal si se elige la alternativa adecuada. La inversión en préstamos con garantía hipotecaria se presenta como una opción rentable y segura.

Para comenzar, el primer paso es agendar una reunión desde la web de Prestamype, donde un asesor podrá orientarte y explicarte el proceso de manera personalizada.