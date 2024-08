Cinco alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia en tus hijos

¿Sabías que el hierro está presente tanto en alimentos de origen animal como vegetal? Te contamos cuáles contienen este mineral en mayor concentración y cómo incorporarlos correctamente en la dieta de tus pequeños.

En Perú, la anemia por deficiencia de hierro afecta a 4 de cada 10 niños menores de 3 años, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2023 (ENDES). Esta enfermedad puede tener consecuencias graves para el desarrollo infantil temprano, afectándolos a nivel cognitivo, motor y emocional.

"Cuando se presenta anemia por deficiencia de hierro la hemoglobina disminuye. Esta disminución de la hemoglobina va a ocasionar que el niño no esté adecuadamente oxigenado y va a presentar cansancio, fatiga o sueño. Entonces, va a tener una disminución en el rendimiento, no va a prestar atención en clase, se va a dormir, va a estar de ánimo bajo", explicó el doctor Luis del Águila, Subgerente de Salud y Bienestar de Pacífico Salud, en RPP.

Para combatir esta enfermedad, es crucial una alimentación adecuada que incluya alimentos ricos en hierro.

¿Cómo absorber mejor el hierro de los alimentos?

El hierro , presente en los alimentos, se divide en dos tipos: hemo y no hemo. El hierro hemo, encontrado en alimentos de origen animal como las carnes y los pescados, se absorbe más eficientemente por el cuerpo. El hierro no hemo, presente en alimentos vegetales como las menestras y las espinacas, necesita de más ayuda para absorberlo eficazmente.

Para mejorar la absorción del hierro no hemo, es recomendable consumirlo junto con alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos. Jenny García, jefa de Nutrición de SANNA División Ambulatoria, recomendó evitar el consumo de alimentos inhibidores como los lácteos, el té, el café y las gaseosas durante las comidas. En el caso de los más pequeños, sugirió darles la leche procesada o de fórmula dos horas antes o después de consumir alimentos ricos en hierro para optimizar la absorción del mineral.

Estos alimentos te ayudarán a prevenir la anemia

Para prevenirla es clave consumir alimentos que sean ricos en hierro. Estos alimentos ayudan a mantener niveles adecuados de hemoglobina, mejorando así el transporte de oxígeno en el cuerpo. Según el Instituto Nacional de Salud (INS), la comida principal de cada niño de 6 a 23 meses debe incluir, al menos, dos cucharadas de alimentos de origen animal ricos en hierro.

La nutricionista Jenny García recomendó en RPP incorporar los siguientes alimentos a la dieta diaria para mantener niveles óptimos de hierro:

1. Sangrecita

La sangrecita es una fuente excepcional de hierro hemo, es decir que puede ser más fácilmente absorbido por el cuerpo. Además de ser económica, es una opción accesible y común en muchos platos peruanos.

Por su parte, el doctor Luis del Águila señaló es importante que los padres ofrezcan estos alimentos a sus hijos desde muy temprana edad para generar costumbre. "Por ejemplo, si yo le quiero ofrecer sangrecita a un niño que nunca la ha comido, probablemente me la rechace. Pero si se la ofrezco desde que tiene 6 u 8 meses, el niño se va a habituar al sabor", agregó.

2. Hígado de res o pollo

El hígado, tanto de pollo como de res, es otro alimento rico en hierro hemo. Una porción de 100 gramos de hígado contiene aproximadamente 6.5 mg de hierro, según el Instituto Nacional de Salud (INS).

3. Pescados oscuros

Los pescados oscuros como el bonito, la anchoveta, el jurel y la caballa son excelentes fuentes de hierro. Además, aportan ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud cardiovascular.

4. Menestras

Por otro lado, las menestras como las lentejas son ricas en hierro no hemo. El organismo no lo asimila fácilmente y debe acompañarse con alimentos con vitamina C para mejorar significativamente su absorción.

5. Espinacas

Las espinacas también son una excelente opción vegetal para incrementar la ingesta de hierro. Una vez lavadas y desinfectadas correctamente, pueden incorporarse en purés o tortillas.

Este contenido llega gracias a Tan Fuertes Como El Hierro, una campaña de RPP y Pacífico para luchar contra la anemia infantil.