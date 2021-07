En tiempo de crisis, las empresas que transforman tienen un rol primordial en el Perú

Esta columna es escrita por Miguel Incháustegui, exmnistro de Energía y Minas, consultor en temas estratégicos, asuntos corporativos y desarrollo sostenible, y quien apoya la iniciativa Empresas que Transforman el Perú.

En efecto, el Perú se caracteriza por ser un país de personas resilientes, que siempre han sido creativas e innovadoras ante las adversidades, por eso resulta crucial reconocer a las empresas que ante las crisis no se atemorizan o se desilusionan, sino por el contrario, viendo dicha situación como una oportunidad, logran impulsar iniciativas que sean competitivas e innovadoras; iniciativas que transformen las necesidades en oportunidades de desarrollo y, con ello, se produzca una nueva estrategia de negocio, se genere Valor Compartido.

Con este reconocimiento lo que se desea no sólo es compartir experiencias transformadoras, sino promover el concepto de Valor Compartido, no como una estrategia nueva de responsabilidad social, sino como un círculo virtuoso de desarrollo de una actividad. Esto es así debido a que cuando una empresa logra resolver una necesidad, y con ello se logra generar un valor medible, lo que se está creando es un círculo virtuoso que no sólo acaba cuando se logra resolver esa necesidad, sino que, al convertirse en una actividad rentable, esta nueva acción (negocio) puede escalar y seguir generando una mayor torta de ingresos para todos los actores (autoridades, empresas y sociedad civil).

Ahí podemos compartir las experiencias de empresas que ante la crisis sanitaria producida por la COVID-19 han incluido nuevos servicios a los que ya estaban brindando, o las empresas que ante la falta de algún recurso para su operación (agua, carreteras, energía y otros) promueven la obtención de dicho recurso, pero con un alcance mayor a sus operaciones y con ello logran mejorar la calidad de vida de los actores cercanos a sus operaciones. También están las empresas que promueven la creación de negocios locales, para brindar servicios que sus operaciones requieren, entre otras iniciativas que han logrado transformar las necesidades existentes en oportunidades de negocio.

En este momento especial que estamos atravesando, es necesario reconocer públicamente los proyectos que se están implementando en todo el Perú y que estamos seguros de que muchos coinciden con las características de un Valor Compartido.

Por todo ello, los invitamos a participar en Empresas que Transforman el Perú, ya que estamos seguros de que servirá como impulso a ser un país más inclusivo y sostenible, a través de la creación de Valor Compartido y de Empresas que Transforman el Perú.

