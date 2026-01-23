Thays Cruzado, escolar peruana, es elegida por la NASA por innovador proyecto agrícola

La estudiante trujillana Thays Cruzado representará al Perú tras ser seleccionada en el programa Huarmis Space 2025. Su proyecto busca fomentar soluciones agrícolas innovadoras y motivar a más jóvenes a desarrollar iniciativas académicas con proyección internacional.

Thays Cruzado Palacios, una joven de 16 años del distrito de El Porvenir, Trujillo, fue elegida entre más de 1,900 participantes para viajar al Kennedy Space Center de la NASA en Florida, Estados Unidos, gracias a su destacada participación en el programa Huarmis Space 2025.

En el marco de esta experiencia, la estudiante visitará instalaciones científicas de la NASA y presenciará actividades espaciales, una vivencia que puede motivar a más jóvenes peruanos a desarrollar proyectos académicos innovadores con impacto social y tecnológico.

Un proyecto con doble impacto

El trabajo con el que Thays destacó consiste en un domo geodésico inspirado en la exploración marciana, cuyo objetivo es desarrollar un sistema de cultivo que funcione en condiciones extremas, como las que afrontan agricultores peruanos en zonas climáticas adversas.

La idea fusiona conceptos de ingeniería y tecnología aplicada a la agricultura: el diseño, basado en estructuras que optimizan exposición solar y control climático, fue pensado para mejorar la producción en terrenos donde el frío, la sequía o la salinidad limitan los cultivos tradicionales. Este enfoque vincula la innovación espacial con soluciones prácticas para el campo peruano.

Thays ha explicado que su motivación nació de observar las dificultades que enfrentan las chacras de su comunidad de Laredo, y espera que su experiencia en la NASA sirva como inspiración para que otros estudiantes se interesen por la ciencia y la tecnología.

Huarmis Space: formación y oportunidades internacionales

El programa Huarmis Space, promovido por Huarmis Foundation, es una iniciativa que impulsa el desarrollo de competencias en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre niñas, niños y adolescentes peruanos. La convocatoria 2025 incluyó una capacitación virtual de varios meses, con entrenamientos en habilidades científicas y tecnológicas, y culmina con la selección final de los participantes que viajarán a los Estados Unidos.

Contexto nacional de innovación

En 2025, el ecosistema de innovación en el Perú recibió un impulso significativo: ProInnóvate canalizó más de S/ 230 millones para financiar 2 725 proyectos de innovación, emprendimiento y desarrollo productivo, impulsando iniciativas en todo el país y fomentando la participación de jóvenes talentos en ámbitos académicos y tecnológicos.

Este entorno de apoyo subraya la importancia de programas como Huarmis Space para generar oportunidades de proyección internacional y fortalecer una cultura de innovación entre estudiantes peruanos.

Asimismo, casos como el de Thays reflejan que la innovación también nace en las aulas y que, con acompañamiento y acceso a oportunidades, los sueños académicos de los jóvenes peruanos pueden trascender fronteras.