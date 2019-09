"Retablo" regresa a las salas de cines, después de ser seleccionada como la candidata peruana a los Oscar 2020. | Fuente: Captura YouTube

La cinta "Retablo" ─protagonizada por Magaly Solier, Amiel Cayo y Junior Béjar─ regresa a las salas peruanas después de ser elegida como la representante local en optar por un lugar entre los candidatos al Mejor Largometraje Internacional del Oscar 2020.

La película, dirigida por Álvaro Delgado-Aparicio, se volverá a exhibir en determinadas salas limeñas. Cuando se estrenó, en mayo, convocó a más de 59 mil espectadores de Lima y otras ciudades como Cusco, Arequipa, Huancayo y Puno.

SINOPSIS

"Retablo", que ha obtenido 32 premios internacionales, se centra en la mirada de Segundo Páucar, un joven de 14 años, que es entrenado por su padre en el arte del retablo. Un día, él observa a su padre en un acto que hace que todo su mundo se le venga abajo. En un entorno conservador, el joven tratará de convivir en silencio con lo que le sucede.

"Retablo" convocó a más de 59 mil espectadores a las salas. | Fuente: Ministerio de Cultura

EN CARTELERA

"Retablo" actualmente, se encuentra en exhibición en el cine del Centro Cultural de la PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro). Las entradas están disponibles en boletería y en Joinnus.

Fechas:

Jueves 19 de setiembre / 4:00 p.m.

Viernes 20 de setiembre / 6:00 p.m.

Domingo 22 de setiembre / 8:30 p.m.

Lunes 23 de setiembre / 4:00 p.m.

Miércoles 25 de setiembre / 8:30 p.m.

Además, se exhibirá en la sala de UVK Basadre. (Calle Las Palmeras 359, San Isidro).

Fecha: Desde el jueves 19 de setiembre, a las 6:10 p.m.

¿POR QUÉ RESUENA EN EL MUNDO?

El amor, la diversidad y la tolerancia fueron los ejes centrales de "Retablo", cinta nominada por el Ministerio de Cultura para representar al Perú en los premios Oscar y Goya 2020. Si bien es una película con una visión local ─grabada en quechua y enfocada en la tradición del retablo─ su universalidad le ha abierto puertas en donde se ha presentado: de EE.UU. a Sudáfrica.

"Si bien se ha hecho en rincones de Ayacucho, resuena con todo el mundo porque es una historia de amor. Y el amor es un tema universal. Eso de alguna manera conecta con las diversas audiencias", comentó el director Álvaro Delgado-Aparicio en "Ampliación de Noticias" de RPP Noticias.

Irónicamente, no se ha podido estrenar en Ayacucho, donde se grabó. "No hemos estrenado en Ayacucho. Queremos ir, pero no hay cines. Está en nuestros planes de este año", aseguró el cineasta quien confía regresar a la ciudad para proyectar "Retablo".

POSTULACIONES

Candidata peruana al Oscar a Mejor Largometraje Internacional 2020

El comité de selección designó como candidata a la película: "Retablo", de Alvaro Degaldo-Aparicio.

Candidata peruana al Goya a la Mejor Película Iberoamericana 2020

El comité de selección designó como candidata a la película: "Retablo", de Alvaro Degaldo-Aparicio.

LA CRÍTICA

