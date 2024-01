Leonardo DiCaprio y Sean Penn en nuevo proyecto de Paul Thomas Anderson

Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Regina Hall están listos para liderar el elenco de la próxima película dirigida por Paul Thomas Anderson, según informó Deadline. La producción de Warner Bros., aún sin título, comenzará su rodaje en California este año. Aunque los detalles de la trama son escasos, se confirma que la historia se desarrollará en la actualidad.

Anderson, con 11 nominaciones a los premios Oscar en su historial, ha sido elogiado por la crítica a lo largo de su carrera. Este proyecto marca el regreso de Anderson desde Licorice Pizza en 2021. Fuentes de Deadline revelan que el presupuesto de la película se acerca a los 100 millones de dólares, destacando su enfoque más comercial.

Los proyectos de Leonardo DiCaprio y Sean Penn

Leonardo DiCaprio, actualmente en el centro de la temporada de premios 2024 por su papel en Killers of the Flower Moon, ha obtenido una nominación en los Globos de Oro. Aunque no ganó, se espera con ansias su posible nominación en los premios Oscar, cuyas candidaturas se anunciarán el 23 de enero.

En 2023, Sean Penn, dos veces ganador del premio Oscar, participó en películas como Black Flies, Gonzo Girl y Daddio, además de su contribución como actor y productor en la comedia satírica australiana C*A*U*G*H*T. Su vida personal acaparó titulares recientemente al hacerse pública su relación sentimental con la actriz peruana Nathalie Kelley.

¿Quién es Nathalie Kelley?

Nathalie Kelley, conocida por su actuación en Rápidos y Furiosos, es hija de una madre peruana y un padre argentino. Sin embargo, a los dos años, se trasladó a Australia con su mamá y su padrastro, optando por adoptar el apellido de este último.

Desde temprana edad, demostró su interés por el modelaje, los concursos de belleza y la actuación. Su formación actoral tuvo lugar en el North Sydney High School, Australia, la misma institución donde Nicole Kidman obtuvo su graduación. Aunque enfrentó desafíos para consolidarse en Hollywood, a lo largo de su carrera logró participar en películas de renombre.

Uno de sus roles más destacados fue interpretando a Neela en la saga Rápidos y Furiosos en 2006. Asimismo, dejó su huella en series destacadas como Unreal, Dynasty y The Vampire Diaries. En el pasado, protagonizó el videoclip de Bruno Mars, Just the Way You Are. Más recientemente, se sumó al elenco de la producción de Netflix titulada Un panadero y la belleza de 2021.