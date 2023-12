'Mi pobre angelito' y 'Terminator 2', entre las películas preservadas para la posteridad por EE.UU.

25 nuevas películas ingresan al Registro Cinematográfico Nacional de EE.UU. | Fuente: EFE

Algunas de las películas más taquilleras y emblemáticas, como Mi pobre angelito (Home Alone), Apolo 13 y Terminator 2, se unen a una selecta lista de 25 títulos que la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos preservará para la posteridad. El anuncio, realizado por la biblioteca más grande del mundo, marca la incorporación de estos filmes al prestigioso Registro Cinematográfico Nacional, garantizando su conservación por ley.

El proceso de selección, en el que participa activamente el público estadounidense, refleja la diversidad de gustos y preferencias. Entre los más votados se encuentran clásicos como Mi pobre angelito, la entrañable historia de un niño olvidado en Navidad que desafía a ladrones, y Terminator 2 una epopeya futurista protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Además de los éxitos de taquilla, la lista abarca una amplia gama de géneros y épocas, desde el drama esclavista 12 años de esclavitud (12 Years a Slave) hasta el clásico animado de Disney La dama y el vagabundo (Lady and the Tramp). También se incluyen rarezas como A Movie Trip Through Filmland (1921), un documental educativo sobre la fabricación de películas, y el clásico del cine sonoro Dinner at Eight (1933) de George Cukor.

'Apolo 13', entre las películas que entrarán en el Registro Cinematográfico Nacional de EE.UU.Fuente: NBC Universal

Fame y El extraño mundo de Jack

La diversidad musical también está presente con Fame (1980), que llevó a muchos a soñar con el estrellato, y Desperately Seeking Susan (1985), el éxito cinematográfico de Madonna. La oscura fantasía de Tim Burton, El extraño mundo de Jack (The Nightmare Before Christmas), celebra su trigésimo aniversario en esta lista, junto con la emotiva comedia de Ang Lee, The Wedding Banquet.

Entre los dramas contemporáneos, destaca ¡Alambrista! (1977), un documental que sigue la historia de un granjero mexicano que cruza ilegalmente la frontera en busca de trabajo. La sátira de Spike Lee, Bamboozled (2000), también aborda temas de racismo en la televisión.

Estas elecciones cumplen con la Ley Nacional de Preservación Cinematográfica, que exige que las películas tengan al menos una década de antigüedad y sean consideradas "cultural, histórica o estéticamente" significativas. La bibliotecaria del Congreso, en colaboración con expertos y el público, realiza una cuidadosa selección que este año incluyó la propuesta de 6.875 títulos por parte de los ciudadanos.

Los veinticinco títulos elegidos este año:

A Movie Trip Through Filmland (1921) Dinner at Eight (1933) Bohulano Family Film Collection (1950s-1970s) Helen Keller: In Her Story (1954) Lady and the Tramp (1955) Edge of the City (1957) We’re Alive (1974) Cruisin' J-Town (1975) ¡Alambrista! (1977) Passing Through (1977) Fame (1980) Desperately Seeking Susan (1985) The Lighted Field (1987) Matewan (1987) Home Alone (1990) Queen of Diamonds (1991) Terminator 2: Judgment Day (1991) The Nightmare Before Christmas (1993) The Wedding Banquet (1993) Maya Lin: A Strong Clear Vision (1994) Apollo 13 (1995) Bamboozled (2000) Love & Basketball (2000) 12 Years a Slave (2013) 20 Feet from Stardom (2013)