Ryan Gosling saludó a Greta Gerwig por su cumpleaños con coreografía de 'Ken' en 'Barbie'

‘Barbie’ continúa rompiendo todos los récords en la industria cinematográfica. Según cifras de Warner Bros, la película ha logrado superar los mil millones de dólares recaudados en taquilla en 17 días de su estreno donde 458 millones vienen de los cines norteamericanos y los otros 572 del mercado internacional donde destacan países como México, Reino Unido, y Australia.

En esa misma línea, Greta Gerwig se convirtió en la primera directora en recaudar dicha cantidad en una película de cine. Precisamente, la cineasta encargada de dirigir ‘Barbie’ estuvo de cumpleaños el último viernes 4 de agosto y recibió una sorpresa particular por parte de Ryan Gosling, actor que da vida a ‘Ken’ en el filme.

Según un video publicado en el Instagram de ‘Barbie’, Ryan Gosling aparece con ropa deportiva interpretando la canción del segundo tráiler oficial de la película de Mattel ‘Solo soy Ken’ donde habla de su amor frustrado por la famosa muñeca interpretada por Margot Robbie. “Feliz cumpleaños, Greta”, fue el mensaje que apareció en el registro audiovisual.

Las imágenes comienzan con Gosling cantando a Greta Gerwig; no obstante, poco a poco van apareciendo bailarines que hacen una coreografía dirigida por el actor. Ryan sigue cantando bajo su papel de ‘Ken’ mientras la directora se muestra sorprendida por la aparición de más bailarines que hacen de ‘Kens’ y ‘Barbies’ para finalizar al ritmo de ‘Dance The Night’, de Dua Lipa.

De izquierda a derecha: Ryan Gosling, Greta Gerwig y Margot Robbie | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: Rodin Eckenroth

La coreografía sigue con pasos muy coordinados dejando boquiabierta a Greta Gerwig. Finalmente, todos en coro gritan: “¡Feliz cumpleaños, Greta!”, hecho que conmovió a la cineasta, quien se acercó para abrazar a todos los protagonistas del particular espectáculo.

“Como Ken sabe (…) ¡A veces la única manera de expresar tus sentimientos es a través de la canción y el baile! (…) ¡Ken Ryan envió estas Barbies y Kens especiales para empezar el cumpleaños de Greta con todos los sentimientos!”, decía el mensaje que acompañó la publicación del video en redes sociales.

Greta Gerwig descartó hacer pronto una secuela de ‘Barbie’

Por el momento no se piensa en una secuela para ‘Barbie’. Según pudo confirmar la propia Greta Gerwig, en una entrevista con The New York Times, la película protagonizada por Margot Robbie no contaría con una segunda parte, por el momento, pese al pedido de los fanáticos.

“En este momento, es todo lo que tengo (…) No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero”, manifestó la cineasta dejando en claro que todavía no piensa en continuar con una saga de ‘Barbie’, a pesar de haber recaudado 337 millones de dólares en los primeros días de su lanzamiento.