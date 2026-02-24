Últimas Noticias
Lily Collins dará vida a Audrey Hepburn en la película sobre la realización de su clásico ‘Breakfast at Tiffany's’

Lily Collins será Audrey Hepburn en la película de cómo se hizo 'Breakfast at Tiffany's'. | Fuente: IG: @lilyjcollins
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La actriz se mostró feliz de interpretar a la recordada figura de Hollywood. Hasta el momento, la película aún no tiene fecha de estreno.

“Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto”, escribió Lily Collins en su cuenta de Instagram, después de confirmar que interpretará a Audrey Hepburn en un nuevo proyecto cinematográfico que narrará cómo se hizo Breakfast at Tiffany’s.

“Honrada y entusiasmada, no alcanzo a expresar lo que siento”, agregó en la publicación donde compartió una foto de la legendaria artista vestida con el atuendo del clásico de 1961, una de las películas más icónicas del Hollywood dorado. 

Lily Collins, conocida por protagonizar la serie de Netflix Emily in Paris, formará parte de este proyecto, basado en el libro de Sam Wasson Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman.

¿De qué trata la película ‘Breakfast at Tiffany's’?

Adaptada de la novela corta del exitoso escritor Truman Capote, la película dirigida por Blake Edwards sigue a la socialité Holly Golightly (Hepburn) mientras conoce a un escritor en apuros que se muda a su edificio de apartamentos. 

La película, que todavía no tiene fecha de estreno ni se han aportado más detalles al respecto, narrará la caótica preproducción de esta comedia romántica, incluyendo teorías como que Capote quería que Marilyn Monroe protagonizara la cinta. 

Tanto Capote como la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head y Edwards aparecerán en el filme, todavía sin título, de acuerdo con la revista especializada.

El guion correrá a cargo de Alena Smith, creadora de la serie de Apple Dickinson.

