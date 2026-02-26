'Scream 7': protestas en la premiere en Los Ángeles por la salida de Melissa Barrera

Un grupo de manifestantes pidió el boicot de Scream 7 durante su estreno en Los Ángeles, en medio de la polémica por la salida de Melissa Barrera de la franquicia.

La premiere de Scream 7 en los estudios de Paramount Pictures, en Los Ángeles, estuvo marcada por una protesta a las afueras del recinto. La noche del miércoles 25 de febrero, decenas de manifestantes se congregaron para pedir el boicot de la película como muestra de apoyo a Melissa Barrera y Palestina.

Con banderas, tambores y megáfonos, el grupo coreó consignas como “Paramount, ¿qué dices?” y “¡Palestina vivirá por siempre!”, mientras sostenían carteles con mensajes como “Cancelen Paramount+” y “Boicot a Scream 7”.

Mientras tanto, en la alfombra roja, el director Kevin Williamson se refirió brevemente a la protesta. “Vivimos en un mundo en el que están ocurriendo muchas cosas malas, y mucha gente quiere ser escuchada”, declaró a Variety. “Mi corazón está con ellos. No sé si cancelar Paramount+ sea la forma, pero creo que cada persona debe hacer lo que le haga sentir bien”, añadió.

Aunque la protesta fue ruidosa en los exteriores, dentro del evento apenas se escuchaba. Las estrellas de la cinta, como Neve Campbell y Courteney Cox, posaron con normalidad ante los fotógrafos. También se dejaron ver Matthew Lillard y David Arquette, entre otros.

A group of pro-Palestinian protesters march outside of the LA premiere of Scream 7 tonight in front of the Paramount lot pic.twitter.com/i5umQH7uQf — The Hollywood Reporter (@THR) February 26, 2026

¿Por qué protestaron contra el estreno de Scream 7?

La manifestación fue encabezada por colectivos como Entertainment Labor for Palestine, CODEPINK LA y Jewish Voice for Peace – Los Angeles.

Según un comunicado difundido por CODEPINK LA y citado por The Hollywood Reporter, el objetivo fue denunciar lo que consideran un “silenciamiento de voces pro palestinas dentro de la industria”.

Por su parte, Spyglass Media Group, productora detrás de la franquicia, señaló en su momento en un comunicado: "Tenemos tolerancia cero frente al antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas”.

“Creemos que Melissa Barrera es parte de la comunidad de Scream y que es nuestra responsabilidad alzar la voz cuando un miembro de nuestra comunidad ha sido perjudicado”, expresó en un comunicado Nino Testa, organizador del boicot a Scream 7.

⚡ JUST IN - Melissa Barrera reacts to Pro- Palestine protestors at Scream 7 premiere, after her firing for criticising Israel pic.twitter.com/XqadpGvrpw — Ounka (@OunkaOnX) February 26, 2026

La salida de Melissa Barrera de Scream 7

La polémica en torno a la película se remonta a la salida de Melissa Barrera del proyecto en noviembre de 2023. La actriz fue apartada de la franquicia tras publicar en redes sociales comentarios sobre la ofensiva israelí en Gaza. Spyglass señaló que su política es de “tolerancia cero” ante cualquier forma de discurso de odio.

El director Christopher Landon aclaró posteriormente que la decisión no fue suya.

Barrera había protagonizado las dos entregas más recientes de la saga, dando vida a Sam Carpenter, hermana mayor de Tara (interpretada por Jenna Ortega). Ortega, quien alcanzó gran popularidad por la serie Wednesday, también confirmó que no participaría en esta película.

¿Cuándo se estrena Scream 7?

Scream 7 se estrenará en Estados Unidos y Canadá el 27 de febrero de 2026, distribuida por Paramount Pictures. En Latinoamérica, incluido Perú, la fecha prevista es el 26 de febrero de 2026.

En esta nueva entrega, Sidney Prescott regresa a Woodsboro en busca de una vida tranquila junto a su hija, pero el asesino Ghostface vuelve a aparecer, desatando una nueva ola de terror. Campbell comparte elenco con figuras clásicas como Courteney Cox y David Arquette, además de nuevos rostros que se suman a la franquicia.

