Así se ejecutó la detención de Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la joven Lizeth Marzano [VIDEO]

Adrián Villar está cumpliendo una serie de diligencias tras ser detenido preliminarmente. | Fuente: RPP

El joven Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la seleccionada peruana de buceo Lizeth Marzano, fue detenido preliminarmente esta madrugada por la Policía Nacional, en el marco del proceso abierto en su contra.

En videos de la diligencia, a los que RPP tuvo acceso, se observa en detalle cómo actuaron los agentes policiales para ejecutar el fallo del Poder Judicial, que dictó 72 horas de detención preliminar contra Villar Chirinos.

Según las imágenes, los policías llegan hasta un edificio de la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores; tras lo cual piden al personal de seguridad del predio que les abran la puerta.

Luego, un grupo de efectivos se distribuye en torno al ascensor, mientras que otro contingente sube por las escaleras al segundo piso, hasta el departamento donde se encontraba el joven investigado.

“Buenas noches, es la Policía”, refiere un agente. “Abra la puerta, por favor”, secunda un compañero. A los segundos, los ocupantes del predio abren la puerta y reciben a los efectivos.

Los familiares piden la orden judicial a los policías, que proceden a entregarla, para posteriormente ingresar e intervenir a Adrián Villar.



🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince (Cuarto Despacho) dirigió el allanamiento con fines de detención preliminar judicial de Adrián Villar, investigado por los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de… pic.twitter.com/dQFHO17onH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 26, 2026

Adrián Villar, en detención preliminar

El Ministerio Público informó que Adrián Villar es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio de la deportista Lizeth Marzano.

“Durante el allanamiento al domicilio del investigado, se recabó información relevante para la investigación. Las diligencias fiscales continúan para determinar la responsabilidad penal de Villar y otros”, indicó la institución en su cuenta oficial de X (antes Twitter).



Cabe recordar que el pasado lunes, 23 de febrero, el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrian Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, sucedido el pasado martes 17 de febrero.

La decisión judicial se dio rápidamente luego de que Jefferson Moreno, abogado del acusado, indicara en la audiencia que se allanaba al pedido de la Fiscalía para su patrocinado. Además, enfatizó que su defendido ya participa en todas las diligencias del caso.

Moreno también señaló que Adrián Villar reconoció ante la Policía Nacional y ante Fiscalía de la Nación haber conducido el vehículo que atropelló a Lizeth Marzano.

"Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación", expresó el abogado de Villar en la audiencia.