¡Más fatalities! Warner Bros. publica un nuevo avance de 'Mortal Kombat 2'

Después de varios meses desde que Warner Bros. anunciara el cambio de fecha de estreno de Mortal Kombat 2 de octubre de 2025 a mayo de 2026, el estudio acaba de publicar un nuevo tráiler oficial que muestra más escenas de combate, avances de la historia y una serie de fatalities que formarán parte de la película.

El adelanto confirma que el protagonista será Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. Como se sabe, este personaje es un actor en decadencia reclutado por Raiden y Sonya Blade para participar en la competencia mortal que da nombre a la franquicia.

¿Qué personajes aparecen en la película Mortal Kombat 2?

A la producción se suman otros clásicos personajes del videojuego, entre ellos Cole, Kitana y Jax. En el bando rival, aparece el emperador Shao Kahn lidera a los antagonistas junto a Baraka, Sindel y Quan Chi.

También vuelven Scorpion y Sub-Zero, quien aparece en su versión espectral conocida como Noob Saibot.

Durante un panel realizado en la New York Comic-Con 2025, el director Simon McQuoid y el guionista Jeremy Slater adelantaron que la historia ampliará el universo narrativo con más personajes, mayor exploración de la mitología y el doble de peleas en comparación con la cinta anterior.

Cuando los combates no ocurran dentro del torneo, los personajes tendrán misiones individuales que impulsarán su desarrollo.

¿Cuándo se estrena Mortal Kombat 2?

Mortal Kombat 2 tiene previsto su estreno en cines de la región el 7 de mayo de 2026, y el estudio ya se encuentra desarrollando una tercera entrega.