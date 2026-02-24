Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Documental por los 50 años de Iron Maiden se estrenará el próximo 7 de mayo y podrá verse en cines de Perú

Iron Maiden estrenará en Perú su nuevo documental ‘Burning Ambition’.
Iron Maiden estrenará en Perú su nuevo documental ‘Burning Ambition’. | Fuente: Iron Maiden
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Se trata de Iron Maiden: Burning Ambition, filme que repasará la historia de la legendaria banda británica, que el pasado 25 de diciembre cumplió medio siglo de fundación.

La legendaria banda de heavy metal Iron Maiden se encuentra en plena celebración por sus 50 años de fundación: mientras ‘La Doncella’ se prepara para retomar su gira mundial, la cual incluirá una fecha en Perú; la banda acaba de anunciar el próximo estreno de un nuevo documental.

Se trata de Iron Maiden: Burning Ambition, filme que repasará la historia de la legendaria banda británica, con entrevistas a sus actuales miembros y exintegrantes, así como a músicos y artistas que se vieron influenciados por su legado.

“Con un acceso sin precedentes a los archivos oficiales de la banda, Iron Maiden: Burning Ambition recorre cinco décadas de una de las trayectorias más icónicas de la historia de la música”, destaca la reseña del documental.

Iron Maiden: Burning Ambition es dirigido por Malcolm Venville (Churchill at War) y producido por Dominic Freeman (Spirits in the Forest – A Depeche Mode Film).

Si bien no está confirmado oficialmente, el nombre del documental parece estar haciendo referencia a Burning Ambition, una de las primeras canciones de Iron Maiden que, paradójicamente, no fue incluida en su disco debut.

Este tema solo apareció como cara B del sencillo Running Free y, posteriormente, se incluyó en el álbum recopilatorio Best of the 'B' Sides y en el disco extra de la reedición de 1995 del álbum Iron Maiden. 

¡Nuevo documental de Iron Maiden se estrenará en Perú!

Iron Maiden: Burning Ambition se estrenará en cines alrededor del mundo el 7 de mayo, no descartándose que posteriormente llegue a plataformas de streaming.

A través de su página oficial, ‘La Doncella’ confirmó que el documental se estrenará en cines de Perú el mismo 7 de mayo, aunque de momento se desconocen las cadenas que exhibirán el filme.

Además, se informó que las entradas se pondrán a la venta a nivel mundial el próximo 18 de marzo.

Iron Maiden también difundió el arte del documental Burning Ambition, realizado por el español Albert ‘Akirant’ Quirantes:

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Iron Maiden Heavy metal

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA