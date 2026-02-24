Documental por los 50 años de Iron Maiden se estrenará el próximo 7 de mayo y podrá verse en cines de Perú

La legendaria banda de heavy metal Iron Maiden se encuentra en plena celebración por sus 50 años de fundación: mientras ‘La Doncella’ se prepara para retomar su gira mundial, la cual incluirá una fecha en Perú; la banda acaba de anunciar el próximo estreno de un nuevo documental.

Se trata de Iron Maiden: Burning Ambition, filme que repasará la historia de la legendaria banda británica, con entrevistas a sus actuales miembros y exintegrantes, así como a músicos y artistas que se vieron influenciados por su legado.

“Con un acceso sin precedentes a los archivos oficiales de la banda, Iron Maiden: Burning Ambition recorre cinco décadas de una de las trayectorias más icónicas de la historia de la música”, destaca la reseña del documental.

Iron Maiden: Burning Ambition es dirigido por Malcolm Venville (Churchill at War) y producido por Dominic Freeman (Spirits in the Forest – A Depeche Mode Film).

Si bien no está confirmado oficialmente, el nombre del documental parece estar haciendo referencia a Burning Ambition, una de las primeras canciones de Iron Maiden que, paradójicamente, no fue incluida en su disco debut.

Este tema solo apareció como cara B del sencillo Running Free y, posteriormente, se incluyó en el álbum recopilatorio Best of the 'B' Sides y en el disco extra de la reedición de 1995 del álbum Iron Maiden.



¡Nuevo documental de Iron Maiden se estrenará en Perú!

Iron Maiden: Burning Ambition se estrenará en cines alrededor del mundo el 7 de mayo, no descartándose que posteriormente llegue a plataformas de streaming.

A través de su página oficial, ‘La Doncella’ confirmó que el documental se estrenará en cines de Perú el mismo 7 de mayo, aunque de momento se desconocen las cadenas que exhibirán el filme.

Además, se informó que las entradas se pondrán a la venta a nivel mundial el próximo 18 de marzo.



Iron Maiden también difundió el arte del documental Burning Ambition, realizado por el español Albert ‘Akirant’ Quirantes: