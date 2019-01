El romance musical "A Star is Born", protagonizado por el poderoso dúo de Lady Gaga y Bradley Cooper, llega como favorita a los SAG Awards 2019 (premio del Sindicato de Actores de Hollywood) considerados un anticipo de lo que puede pasar en los Oscar.

El gremio tiene el mayor porcentaje de lo más de 8.000 electores del Oscar, de allí que los ganadores de hoy ─la ceremonia arranca a las 7 p.m. y podrá ser visto en el canal TNT─ entrarán en el foco de la competencia.



"A Star is Born", película sobre la relación de un cantante alcohólico en decadencia y una joven promesa de la música, recibió cuatro nominaciones para Cooper, Gaga, Sam Elliott y mejor elenco, el principal premio.

"Puede tener un gran triunfo y volver a colocarse como la favorita de esta temporada de premios", dijo Sasha Stone, editora del sitio especializado en premios de Hollywood, Awards Daily.

Una gran ausente en los SAG Awards 2019 es "Roma", de Alfonso Cuarón, la gran nominada al Oscar, incluyendo las categorías de mejor actriz para Yalitza Aparicio y mejor actriz de reparto para Marina de Tavira.

Con sus tres nominaciones, "BlacKkKlansman", de Spike Lee, llega con fuerza y con chances debido al gran respeto que tiene el gremio hacia el veterano director, según los expertos. La especialista Sasha Stone apuesta por un triunfo de esta cinta ─basada en la historia real de un policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan con ayuda de un compañero blanco─ pues ha ganado candidaturas en las principales categorías de los premios más importantes.

También se podría oír desde el escenario un "Wakanda por siempre", si la cinta de superhéroes "Black Panther" da la gran sorpresa y se lleva el premio a mejor elenco.

"LAS ESTADÍSTICAS POCO IMPORTAN"



En las categorías independientes, Glenn Close ("The Wife"), ganadora del Globo de Oro y del Critics' Choice Award, aparece como favorita en la categoría a mejor actriz de los SAG Awards 2019, en la que compiten también Lady Gaga ("Star is Born") y Olivia Colman ("The favourite").

Para mejor actor, la transformación de Christian Bale en el vicepresidente Dick Cheney en "Vice" le podría valer la estatuilla, aunque la interpretación de Rami Malek en Freddie Mercury -que le valió el Globo de Oro- también tiene chances.

Como actor de reparto, todo indica que será Mahershala Ali ("Green Book"), mientras que la competencia como actriz secundaria está más disputada entre Emma Stone y Rachel Weisz ("The favourite") y Amy Adams ("Vice"), que podría salir favorecida ante la ausencia de Regina King ("If Beale Street Could Talk").

Aunque los elencos ganadores de los SAG Awards 2019 han coincidido apenas en 50% con los ganadores de mejor película del Oscar, estos premios sí son un buen anticipo de las categorías de actuación: 79% para actor y 75% para actriz.

De cualquier forma, aclara Sasha Stone, "tenemos que estar de acuerdo en que ha sido un año muy raro y las estadísticas poco importan". (AFP)