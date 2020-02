"Cats" y "Rambo: Last Blood", nominadas a lo peor del cine en los Razzies 2020. | Fuente: Europa Press

Un día antes del Oscar 2020, que celebra lo mejor del cine, se reveló la lista de los nominados a los premios Razzie 2020, conocidos también como los "anti Oscar" ya que distinguen a los peores filmes de cada año. En esta edición, "Cats", "Rambo: Last Blood" y "A Madea Family Funeral" lideran con ocho candidaturas.

El musical "Cats", que fue un gran fracaso en taquilla y obtuvo unas críticas mediocres, es candidata a peor película; mientras que famosos cineastas como Tom Hooper y James Franco fueron nominados al peor director. Por otro lado, "Joker" consiguió una sola nominación en el apartado a peor atentado contra la vida humana y la propiedad pública.



La infame lista de los Razzie 2020, unos premios controvertidos dentro de la industria de Hollywood por su carácter peyorativo, incluye entre sus categorías otros apartados como peor combo en pantalla o peor 'remake' o secuela.

El único Razzie que sí tiene una cualidad positiva es el premio a la redención, que va a parar a un artista que ha sido muy criticado en el pasado y que en esta ocasión sobresalió con algún trabajo de gran calidad. Jennifer Lopez y Adam Sandler están en este apartado.

Esta será la primera vez que se transmita por televisión la ceremonia.

Adam Sandler y la cinta "Joker" también fueron nominadas. | Fuente: Netflix / Warner Bros

LISTA DE NOMINADOS PREMIOS RAZZIES 2020

PEOR PELÍCULA



"Cats"

"The Fanatic"

"The Haunting of Sharon Tate"

"A Madea Family Funeral"

"Rambo: Last Blood"

PEOR ACTOR



James Franco por "Zeroville"

David Harbour por "Hellboy" (2019)

Matthew McConaughey por "Serenity"

Sylvester Stallone por "Rambo: Last Blood"

John Travolta por "The Fanatic y Trading Paint"

PEOR ACTRIZ



Hilary Duff por "The Haunting of Sharon Tate"

Anne Hathaway por "The Hustle y Serenity"

Francesca Hayward por "Cats"

Tyler Perry por "A Madea Family Funeral"

Rebel Wilson por "The Hustle"

PEOR ACTRIZ DE REPARTO



Jessica Chastain por "X-Men: Dark Phoenix"

Cassi Davis por "A Madea Family Funeral"

Judi Dench por "Cats"

Fenessa Pineda por "Rambo: First Blood"

Rebel Wilson por "Cats"

PEOR ACTOR DE REPARTO



James Corden por "Cats"

Tyler Perry por "A Madea Family Funeral"

Seth Rogen por "Zeroville"

Bruce Willis por "Glass"

WORST SCREEN COMBO

Cualquier par de mediohumanos- mediogatos por "Cats"

Jason Derulo y su paquete castrado digitalmente por "Cats"

Tyler Perry y Tyler Perry (o Tyler Perry) por "A Madea Family Funeral"

Sylvester Stallone y su rabia de impotencia por "Rambo: Last Blood"

John Travolta y cualquier guion que acepta

PEOR DIRECTOR

Fred Durst por "The Fanatic"

James Franco por "Zeroville"

Adrian Grunberg por "Rambo: Last Blood"

Tom Hooper por "Cats"

Neil Marshall por "Hellboy" (2019)

PEOR GUION

"Cats", escrita por Lee Hall y Tom Hooper

"The Haunting of Sharon Tate", escrita por Danial Farrands

"Hellboy" (2019), escrita por Andrew Cosby

"A Madea Family Funeral", escrita por Tyler Perry

"Rambo: Last Blood", escrita por Matthew Cirulnick and Sylvester Stallone

PEOR REMAKE, RIP-OFF o SECUELA

"X-Men: Dark Phoenix"

"Godzilla, Rey de los monstruos"

"Hellboy" (2019)

"A Madea Family Funeral"

"Rambo: Last Blood"

PEOR ATENTADO CONTRA LA VIDA HUMANA Y LA PROPIEDAD PÚBLICA

"Dragged Across Concrete"

"The Haunting of Sharon Tate"

"Hellboy" (2019)

"Joker"

"Rambo: Last Blood"

RAZZIE DE REDENCIÓN

Eddie Murphy por "Yo soy Dolemite"

Keanu Reeves por "John Wick 3" y "Toy Story 4"

Adam Sandler por "Diamantes en bruto"

Jennifer Lopez por "Estafadoras de Wall Street"

Will Smith por "Aladdin"