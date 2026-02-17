Jackie Chan interpretó 'We Are the World' en gala del Año Nuevo Chino 2026: "Les deseo felicidad y prosperidad"

La tradicional gala televisiva del Año Nuevo Lunar en China contó este año con un momento especial que reunió a figuras internacionales de la música y el cine. La estrella de artes marciales y actor Jackie Chan y el cantante estadounidense Lionel Richie participaron en una emotiva interpretación del tema We Are the World, acompañados por otros artistas invitados.

La presentación se realizó durante la transmisión especial emitida por la cadena estatal CCTV la noche del lunes, uno de los programas más vistos del año en el país asiático. El evento, que forma parte de las celebraciones del Festival de Primavera, suele combinar espectáculos musicales, danzas tradicionales y números artísticos que simbolizan unidad y prosperidad.

Sobre el escenario, Chan y Richie compartieron protagonismo con intérpretes de distintas nacionalidades, en una puesta en escena que buscó la conexión entre culturas.

La gala del Año Nuevo Lunar de CCTV es considerada uno de los eventos televisivos más importantes del mundo por su audiencia masiva, y cada edición incluye participaciones especiales que generan repercusión tanto dentro como fuera de China.

El mensaje de Jackie Chan por el Año Nuevo Chino 2026

Aparte de su presentación, el actor compartió un mensaje en sus redes sociales para saludar a sus amigos y seguidores por el Año Nuevo Chino 2026.

“Gong Xi Fa Cai”, escribió Jackie Chan, que es el saludo principal del Año Nuevo Chino que desea “felicidad y prosperidad” o “que te hagas rico”. Después continuó: “Deseando un feliz Año Nuevo Chino del Caballo a todos mis amigos y fans de todo el mundo”.

En la imagen, sale el artista marcial con un traje rojo rodeado de decoraciones típicas de su país.

Jackie Chan grabó una canción para que se publique después de su muerte

El actor ijo que la canción contiene un mensaje dirigido tanto a sus seres queridos como al público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. También precisó que el material permanecerá en privado hasta el momento de su lanzamiento póstumo.

"Siento que todo lo que quiero decir, debo decirlo ahora; todo lo que quiero hacer, debo hacerlo de inmediato", afirmó el actor de 71 años.

Durante el estreno de su reciente película, Unexpected Family, el actor hongkonés se negó a compartir fragmentos o detalles de la letra y explicó que interpretarla "haría llorar a la gente".