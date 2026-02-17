Últimas Noticias
'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' lanza su primer tráiler completo con Pedro Pascal y Sigourney Weaver

The Mandalorian & Grogu, el spin-off de la serie de TV, llegará a los cines.
The Mandalorian & Grogu, el spin-off de la serie de TV, llegará a los cines. | Fuente: Disney
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Después de tres exitosas temporadas a través de Disney +, Mando y Grogu llegarán a la pantalla grande.

El universo de Star Wars vuelve a la pantalla grande con el estreno del tráiler completo de Star Wars: The Mandalorian & Grogu, la nueva película protagonizada por Pedro Pascal que continúa la historia del guerrero Din Djarin y su aprendiz Grogu. El adelanto presenta escenas de acción, amenazas imperiales y la misión que pondrá a prueba a los protagonistas mientras intentan mantener la paz en la galaxia.

En el avance, el cazarrecompensas recibe el encargo de la coronel Ward, interpretada por la actriz Sigourney Weaver. "Esto no se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra", dijo el personaje de la intérprete en referencia a los peligros que aún persisten tras la caída del Imperio.

El tráiler completo se publicó después de un adelanto breve mostrado durante el Super Bowl 2026.

La primera película tras años sin estrenos cinematográficos

La cinta es un derivado de la serie The Mandalorian y significa el regreso de la franquicia a los cines desde el lanzamiento de The Rise of Skywalker, dirigida por J. J. Abrams

La película está dirigida y escrita por Jon Favreau junto a Dave Filoni, responsables creativos de la serie original. El reparto también incluye a Jeremy Allen White.

Nueva etapa para Lucasfilm y su universo galáctico

El lanzamiento llega en un momento de cambios dentro de Lucasfilm, empresa fundada por George Lucas y adquirida por Disney en 2012. Tras la salida de la histórica presidenta Kathleen Kennedy, la dirección quedó en manos de Filoni y la ejecutiva Lynwen Brennan.

La producción cuenta con música compuesta por Ludwig Göransson.

¿Cuándo se estrena The Mandalorian & Grogu?

De acuerdo con Disney, la película Star Wars: The Mandalorian & Grogu llegará a los cines el 22 de mayo.

Star Wars Pedro Pascal Sigourney Weaver The Mandalorian and Grogu

