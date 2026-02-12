‘Cumbres borrascosas’: vimos la provocadora adaptación con Margot Robbie y Jacob Elordi y esta es nuestra reseña

La nueva película de Emerald Fennell, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, reinterpreta la obra de Emily Brontë con erotismo, una estética cuidada y una ambición evidente. Ya está en cartelera.

Catherine —interpretada por Margot Robbie— vive un tórrido romance con Heathcliff —Jacob Elordi en esta versión— que empezó mal y parece destinado a seguir así o, como ellos mismos lo dicen, a condenarlos. Pero no solo a ellos, sino también a todos y todo lo que los rodea. No estamos ante una historia de amor, sino frente a la prueba misma de que el amor, a veces, puede consumirlo todo.

Desde el inicio, la directora Emerald Fennell (sí, la misma que ganó el Oscar por Hermosa venganza en 2021 y que en 2023 volvió a generar conversación con Saltburn) deja claro que esta no será una adaptación tradicional de Cumbres borrascosas. Y, efectivamente, la película no busca la solemnidad literaria ni el romance gótico clásico, sino que apuesta por el deseo, la obsesión y una lectura profundamente corporal de la historia.

El resultado es una versión libre —muy libre— de la obra original de la escritora británica Emily Brontë. Una versión en la que Fennell intenta, por momentos, ser provocadora, pero bajo sus propias condiciones; en la que arriesga, aunque no tanto; en la que somos testigos de un romance incómodo que —por algún motivo más primitivo que racional— no queremos dejar de mirar, aunque sea de reojo.

¿De qué trata esta nueva versión de Cumbres borrascosas?

La historia se desarrolla en los páramos ingleses, en algún momento del siglo XIX, y gira en torno a la relación apasionada e intoxicante entre Cathy y Heathcliff, dos personajes marcados por el amor, la obsesión, la violencia emocional y el resentimiento.

Más que una adaptación rigurosa, la película propone una reinterpretación que intenta dialogar con el presente, por ejemplo, a través de la banda sonora con Charli XCX. Aquí se exploran el deseo, las diferencias de clase, el poder, el dolor y las decisiones tomadas desde la herida.

Si bien Cumbres borrascosas es una película romántica, no es una historia de amor convencional. Es una historia de obsesión, venganza y amargura; de esos amores que no construyen, sino que arrasan. Y Fennell intenta explorarlo desde una sensibilidad moderna, aunque su ejecución no siempre alcanza la intensidad que promete.

El elenco incluye a Ewan Mitchell, Shazad Latif y Hong Chau, además de Owen Cooper y Charlotte Mellington como los jóvenes protagonistas.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué destaca en Cumbres borrascosas?

En el apartado técnico, la película brilla. Literalmente. Pasa de escenas completamente oscuras en interiores a tomas tan luminosas que casi enceguecen cuando los protagonistas están en el campo.

La película se ve muy bien. El vestuario es extravagante y los sets tienen un toque fantástico. Además, se percibe la admiración de la directora por películas del mismo género, como Lo que el viento se llevó (1939), que fue inspiración para el póster y que también influye en la composición de algunos planos.

La dirección de arte construye dos mundos claramente diferenciados a través del color. Cuando Cathy está en Cumbres Borrascosas, su hogar natal, la imagen es fría, oscura, seca. Los tonos son apagados; los espacios, desordenados, sin luz, sin armonía. En contraste, cuando accede a la riqueza, la paleta se vuelve cálida, brillante, ligeramente plástica. Los vestidos son voluminosos, saturados, ostentosos. Esa diferencia visual refuerza el conflicto de clases que atraviesa la historia.

Otro factor interesante es la inmersión. Hay momentos en los que el ambiente genera la sensación de que el espectador está dentro de una casa de muñecas victoriana: todo es estilizado, intenso, artificial. Es una propuesta estética poderosa.

Por otro lado, Margot Robbie y Jacob Elordi tienen química, sobre todo cuando el vínculo pasa del romance platónico al erotismo. Aunque la película comienza de manera provocadora, con un giro oscuro que promete riesgo, esa intensidad se va diluyendo conforme avanza la historia. En contraste, quien deja una impresión más sólida es Owen Cooper al interpretar la versión más joven de Heathcliff, demostrando que su talento va más allá del éxito de Adolescencia.

Alison Oliver da vida a Isabella Linton en la nueva adaptación de 'Cumbres borrascosas'.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué pudo haber mejorado?

La película insiste en lo corporal: piel, contacto, fluidos, cercanía física. Por momentos intenta ofrecer una lectura más erotizada del libro. Sin embargo, pese a su carga provocadora, nunca termina de estallar. Se siente más contenida de lo que promete.

De acuerdo con la directora, su intención era que el espectador sintiera lo mismo que ella sintió la primera vez que leyó la novela a los 14 años. Es decir, estamos ante una reinterpretación personal que busca conectar emocionalmente con la audiencia.

El problema es que, como experiencia, la película se percibe menos intensa de lo que promete. Quiere ser erótica, pero no se atreve del todo. Quiere ser peligrosa, pero no arriesga lo suficiente. Quiere incomodar —y por momentos lo logra—, pero luego retrocede.

Incluso el guion da la sensación de simplificar la complejidad psicológica del libro, reduciendo parte de su ambigüedad moral y su crudeza emocional a una lectura más estilizada que devastadora. El resultado es una adaptación visualmente potente, pero emocionalmente menos arrasadora de lo que el material original sugiere.

Emerald Fennell reinterpreta el clásico de Emily Brontë con una mirada moderna y provocadora.Fuente: Warner Bros. Pictures

Entonces, ¿vale la pena ver Cumbres borrascosas?

La película incómoda por momentos —y eso es intencional—, visualmente atractiva y con actuaciones comprometidas. Pero también es una adaptación que promete más de lo que finalmente entrega.

No es una mala película, por supuesto. Tampoco es una versión definitiva del clásico. Es una provocación elegante y ambiciosa, pero contenida. Una adaptación que quiere hablar del límite entre el amor y la obsesión, aunque nunca termina de empujarnos hasta ese borde.

'Cumbres borrascosas', la versión de Emerald Fennell, ya se encuentra disponible en cines.Fuente: Warner Bros. Pictures

