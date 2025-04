'Toy Story 5': Tim Allen revela detalles de la esperada película con Woody y Buzz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Toy Story 5 pronto estará, nuevamente, en las salas de cines con una inédita historia de Woody y Buzz junto con sus demás amigos juguetes. Ahora, Tim Allen contó algunos detalles sobre la esperada película de Disney y Pixar que promete dar que hablar a los espectadores y seguidores de la franquicia.

En una entrevista con WIVB, el reconocido actor —que da su voz a Buzz Lightyear— expresó su satisfacción de volver a la saga de Toy Story para una nueva película donde, según dijo, será uno de los protagonistas en una secuencia inicial “increíble”.

Del mismo modo, señaló que en esta ocasión la trama se centrará en la vaquera Jessie, quien apareció por primera vez en la secuela de 1999 con la voz de Joan Cusack.

“Les puedo decir que se trata mucho de Jessie (…) Tom (Hanks) y yo. Es decir, Woody y yo, nos reencontramos. Y hay una escena inicial increíble con Buzz Lightyear. Puedo darles eso, pero no puedo darles mucho más”, manifestó el también comediante de 71 años.

Anteriormente, Tim Hallen se refirió a las primeras grabaciones que hizo para Toy Story 5 donde comentó sentirse “extraño” de grabar la voz de Buzz después de cinco años tras el estreno de la cuarta película en 2019.

“Esta será una historia muy ingeniosa”, señaló el actor a Collider. “No creo que la película sea por dinero. Seguro que quieren que sea un éxito, pero no lo hicieron por eso. Si no hubieran tenido un guion brillante, no lo habrían hecho y no nos habrían llamado a Tom (Hanks) ni a mí. Es realmente ingeniosa”, agregó.

Tim Allen es el actor de voz de Buzz Lightyear en la saga de Toy Story. | Fuente: Instagram (ofctimallen)

¿En qué se centrará la nueva película de Toy Story?

En agosto del año pasado, Pixar lanzó un adelanto de lo que se verá próximamente sobre las aventuras de Woody y Buzz: "En esta ocasión, los juguetes se enfrentarán a la tecnología, su peor enemigo y competencia, por la atención de los niños". Asimismo, revelaron que, en Toy Story 5, los villanos serán un ejército de 50 juguetes defectuosos de Buzz Lightyear.

La cinta será dirigida por Andrew Stanton (Buscando a Nemo, WALL-E: Batallón de limpieza) y McKenna Harris (Ciao Alberto).

El anuncio de Toy Story 5 se dio el 2023 luego del estreno de Lightyear (junio de 2022) basado en los orígenes de Buzz Lightyear (con la voz de Chris Evans). La película recaudó poco más de 262 millones de dólares teniendo, de acuerdo con medios internacionales, un decepcionante desempeño.

¿Cuándo llegará a los cines Toy Story 5?

La quinta película de Toy Story tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026 esperando también su llegada a las salas de Latinoamérica, incluido el Perú.

De acuerdo a Tim Allen, la trama de Toy Story 5 se centrará en la vaquera Jessie. | Fuente: Pixar

¿Cuántas películas tiene Toy Story?

La productora Pixar tiene un total de cuatro películas de Toy Story. El primer largometraje se estrenó el 22 de noviembre de 1995 siendo el primer filme en ser creado por Imagen Generada por Computadora (CGI) y dirigida por John Lasseter. Posteriormente, se estrenaron Toy Store 2 (1999), Toy Store 3 (2010) y Toy Store 4 (2019).

Aparte de las cuatro películas, Pixar Animation y Disney también se encargaron de hacer dos spin-offs de Toy Story. El primero titulado Buzz Lightyear, Comando Estelar: La aventura comienza. El filme fue lanzado el 8 de agosto de 2020 sirviendo como un piloto de las series de televisión de Buzz Lightyear of Star Command, contando con Tim Allen como la voz de Buzz.

En 2022, Disney decidió estrenar Lightyear, con la voz de Chris Evans, contando los orígenes del astronauta de juguete. Del mismo modo, se crearon los cortos: Toy Story Treats (1996) y Toy Story Toons (2011). Además de programas especiales de televisión Toy Story of Terror! y Toy Story That Time Forgot.

La quinta película de Toy Story llegará a los cines el 19 de junio de 2026.Fuente: Pixar

