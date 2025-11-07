Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"Estoy emocionado": hijo de Michael Jackson se rinde al primer avance del biopic del cantante

Jaafar Jackson interpretará a Michael Jackson en el nuevo biopic del 'Rey del Pop'.
Jaafar Jackson interpretará a Michael Jackson en el nuevo biopic del 'Rey del Pop'. | Fuente: Lionsgate
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

El adelanto de la película biográfica de Michael Jackson viene generando millones de vistas y reproducciones en Internet. Conoce cómo reaccionó el hijo del 'Rey del Pop'.

Michael Jackson sigue generando emociones. El esperado biopic ‘Michael’ lanzó su primer avance, el último jueves, generando una gran repercusión en medios, portales y diversos usuarios, quienes quedaron maravillados por las primeras imágenes de Jaafar Jackson interpretando al fallecido artista en todas sus facetas.

Ahora, Prince Jackson, primo de Jaafar e hijo mayor de Michael Jackson, no pudo ocultar su entusiasmo al ver las primeras imágenes del proyecto del director Antonio Fuqua, quien expondrá en los cines de todo el mundo la vida y carrera musical del histórico cantante estadounidense desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su fama como el ‘Rey del pop’.

Por medio de sus historias en Instagram, Prince Jackson, quien meses atrás se comprometió con su novia Molly Schirmang, compartió sus primeras impresiones del teaser difundido por Lionsgate y Universal que mostraba la vida familiar y el resplandor de Michael Jackson en los escenarios con toda su vitalidad para el canto y el baile.

“Estoy emocionado de que el mundo vea esto. Estoy muy orgulloso de todos los involucrados, pero de nadie como Jaafar Jackson. El mundo no está preparado para ti, primo”, expresó Prince junto con la captura de imagen del videoclip de poco más de un minuto.

Prince Jackson es el hijo mayor del fallecido cantante Michael Jackson.
Prince Jackson es el hijo mayor del fallecido cantante Michael Jackson. | Fuente: Instagram (princejackson)

‘Michael’, el biopic sobre el 'Rey del Pop' lanza su primer avance

Lionsgate lanzó el primer avance oficial de Michael, la ambiciosa película biográfica dirigida por Antonio Fuqua, que promete ofrecer una mirada profunda a la vida y carrera del artista más icónico del pop mundial.

La cinta, protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del propio cantante, mostrará el ascenso, los desafíos y la complejidad detrás de la figura del “Rey del Pop”.

De acuerdo con la sinopsis oficial, Michael busca explorar “el viaje de una superestrella global hacia la inmortalidad artística”, con un enfoque en su faceta humana y el legado que marcó la historia de la música.

¿Cuándo se estrena la nueva película sobre Michael Jackson?

Liosngate confirmó que la nueva película sobre Michael Jackson se estrenará el próximo 24 de abril de 2026 en los cines de Estados Unidos. Esperando también su llegada a las salas de Latinoamérica, incluido el Perú.

La película biográfica Michael llegará a los cines el 24 de abril de 2026.
La película biográfica Michael llegará a los cines el 24 de abril de 2026. | Fuente: Lionsgate

¿De qué trata la película biográfica de Michael Jackson?

Según la descripción de Lionsgate, el filme de la biografía de Michael Jackson se basará en los inicios del músico con The Jackson 5 y su incursión como bailarín y cantante, además de su gran ascenso en los escenarios donde hizo vibrar a millones de fanáticos con sus coreografías y su voz.

“’Michael' brindará al público una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante pero complicado que se hizo conocido mundialmente como el Rey del Pop (…) El equipo cinematográfico estelar también capturará el innegable genio creativo de Michael, recreando sus actuaciones más memorables e icónicas. Como nunca, el público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros que el mundo haya conocido", describe la sinopsis oficial.

Prince Jackson se rinde ante el primer avance del biopic de su padre Michael Jackson.

Prince Jackson se rinde ante el primer avance del biopic de su padre Michael Jackson.Fuente: Instagram (princejackson)

¿Quién es quién es el primer biopic de Michael Jackson?

  • Jaafar Jackson como Michael Jackson.
  • Juliano Krue Valdi como el joven Michael.
  • Colman Domingo como Joe Jackson, padre de Michael.
  • Nia Long como Katherine Jackson, madre de Michael.
  • Miles Teller como John Branca, abogado y representante del mundo del espectáculo.
  • Laura Harrier como Suzanne de Passe.
  • Jamal R. Henderson como Jermaine Jackson, el hermano mayor de Michael.
  • Jayden Harville como el joven Jermaine.
  • Tre Horton como Marlon Jackson, el hermano mayor de Michael.
  • Jaylen Lyndon Hunter como el joven Marlon.
  • Rhyan Hill como Tito Jackson, el hermano mayor de Michael.
  • Judah Edwards como el joven Tito.
  • Joseph David-Jones como Jackie Jackson, el hermano mayor de Michael.
  • Nathaniel Logan McIntyre como el joven Jackie.
  • Jessica Sula como La Toya Jackson, la hermana mayor de Michael.
  • Kendrick Sampson como Quincy Jones.
  • Kat Graham como Diana Ross.
  • Larenz Tate como Berry Gordy.
  • Liv Symone como Gladys Knight.
  • Kevin Shinick como Dick Clark.
  • KeiLyn Durrell Jones como Bill Bray, el guardaespaldas de Michael.
  • Derek Luke como Johnnie Cochran.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Michael Jackson Michael Jaafar Jackson prince jackson

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA