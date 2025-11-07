"Estoy emocionado": hijo de Michael Jackson se rinde al primer avance del biopic del cantante

Michael Jackson sigue generando emociones. El esperado biopic ‘Michael’ lanzó su primer avance, el último jueves, generando una gran repercusión en medios, portales y diversos usuarios, quienes quedaron maravillados por las primeras imágenes de Jaafar Jackson interpretando al fallecido artista en todas sus facetas.

Ahora, Prince Jackson, primo de Jaafar e hijo mayor de Michael Jackson, no pudo ocultar su entusiasmo al ver las primeras imágenes del proyecto del director Antonio Fuqua, quien expondrá en los cines de todo el mundo la vida y carrera musical del histórico cantante estadounidense desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su fama como el ‘Rey del pop’.

Por medio de sus historias en Instagram, Prince Jackson, quien meses atrás se comprometió con su novia Molly Schirmang, compartió sus primeras impresiones del teaser difundido por Lionsgate y Universal que mostraba la vida familiar y el resplandor de Michael Jackson en los escenarios con toda su vitalidad para el canto y el baile.

“Estoy emocionado de que el mundo vea esto. Estoy muy orgulloso de todos los involucrados, pero de nadie como Jaafar Jackson. El mundo no está preparado para ti, primo”, expresó Prince junto con la captura de imagen del videoclip de poco más de un minuto.