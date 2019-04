Giovanni Ciccia estrenará “Recontra Loca”, una comedia protagonizada por Gianella Neyra

Giovanni Ciccia y Gianella Neyra en "Locos de Amor". | Fuente: YouTube

El actor, director y productor Giovanni Ciccia es recordado por los peruanos gracias sus interpretaciones en “No se lo digas a nadie”, “Tinta Roja” y “Django: la otra cara”, entre otras. Además, protagonizó la serie de televisión “Mi problema con las mujeres”, nominada a los Premios Emmy Internacionales.

Ciccia, quien protagonizó con Gianella Neyra en la película “Locos de amor”, el primer filme nacional de corte musical, trabajó nuevamente con la actriz en la comedia “Recontra Loca”. “Pronto vas a tener novedades sobre esta película, ya se está hablando mucho del proyecto. Pronto van a estar viendo el tráiler con los avances porque se estrena en agosto”, reveló el actor.

Asimismo, Ciccia anunció que empezará, en 30 días, la filmación de “Django: el nombre del hijo”, cuyo estreno se espera también para el 2019. “Estoy preparando físicamente (para el rodaje), es un personaje al que me gusta mucho regresar siempre”, comentó en entrevista con RPP Noticias.

PELÍCULAS INDEPENDIENTES AL ALCANCE DE TODOS

El 9 de abril, el actor fue homenajeado, junto a Sandro Ventura, por su trayectoria en el cine en el marco de la presentación del reel oficial de películas del 2019 de 11 y 6 Entertainment. La empresa, que tiene 12 años de trayectoria, empezó, en el 2017, a distribuir películas y música en supermercados de todo el Perú a precio accesible.

UN MUNDO DE PELÍCULAS

Entre las películas que estarán disponibles en supermercados se encuentra “The house that Jack Built”, del laureado productor Lars Von Trier, cuya llegada emociona al actor. “No conocía el reel de 11 y 6 y me parece que tienen una línea que se enfoca en cineastas no tan comerciales. Lars Von Trier es un director que me gusta mucho y hay otra con Juliette Binoche y Vincent Cassel, que son actores que no están en Hollywood, sino en la línea de cine que es tal vez la que más me gusta”, confesó.

Carlos Sánchez de la Puente, CEO de 11 y 6 Entertainment, aseguró que la compañía tiene el objetivo de distribuir música y películas de todo el mundo. Este año, el reto, ha sido traer al Perú películas del cine independiente. “Vimos un espacio importante en el consumidor de cine, en el cinéfilo que no ha estado atendido durante este tiempo. Hemos asistido a diversos festivales del mundo y hemos logrado alianzas importantes con compañías de alcance mundial”, refiere.

Para elegir las películas de cada año, la compañía sigue tres reglas importantes: primero, elegir un contenido de calidad: “que la película te transmita algo y tenga un mensaje”; en segundo lugar, mantener un estándar de producción; y, en tercero, satisfacer la demanda del mercado que, aunque consume las películas de Marvel, Disney y Pixar, busca también otras alternativas. “Nosotros sabemos que el consumidor peruano es exigente”, aseguró Sánchez.