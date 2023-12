'La erección de Toribio Bardelli' se despide del Oscar: película peruana fue excluida del shortlist de la competencia

La Erección de Toribio Bardelli, la comedia negra de Adrián Saba, se queda fuera del shortlist del Oscar 2024 a Mejor Película Internacional. La película peruana, que narra la historia de una familia disfuncional enfrentándose al duelo tras la muerte de la madre, no logró superar la preselección.

En septiembre, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura del Perú (DAFO) la seleccionó como representante oficial del país en la búsqueda de una nominación a los premios de la Academia de Hollywood. La elección generó un debate en las redes sociales, ya que este año las otras opciones consideradas fueron Reinas sin corona'y Soltera codiciada 2.

"Yo me mantengo bastante al margen de las redes", comentó Saba a RPP. "Lo hermoso del cine peruano es que existe la libertad de expresión. Hay una diversidad invaluable de historias, de géneros, de directores, de directoras, de todo un equipo técnico. Las películas no se hacen solas, cuestan mucho tiempo y esfuerzo humano".

La Erección de Toribio Bardelli se estrenó en cines el 26 de octubre, tras destacar en el Festival de Cine de Lima. Dirigida por Adrián Saba, la película se ha convertido en una meditación sutil sobre el duelo, consolidando el prestigio del director en la escena cinematográfica internacional desde sus trabajos anteriores, El limpiador y El soñador.

¿Qué películas hispanas siguen en competencia?

Solo dos películas de habla hispana consiguieron ingresar al selecto grupo de las 15 precandidatas al Óscar a la Mejor Película Internacional: Tótem y La sociedad de la nieve. Esta última, dirigida por J.A. Bayona, reconocido por su trabajo en títulos como Lo imposible y El orfanato, también figura en las categorías de efectos visuales, maquillaje y banda sonora.

La sociedad de la nieve se sumerge en la odisea vivida por los jóvenes miembros de un equipo de rugby aficionado uruguayo, quienes enfrentaron circunstancias extremas cuando el avión que los transportaba hacia Chile se estrelló en la Cordillera de los Andes en 1972. Por otro lado, Tótem, escrita y dirigida por la mexicana Lila Avilés, se presenta como un drama que explora la búsqueda de las raíces desde la perspectiva de una niña de siete años.

¿Qué títulos están preseleccionados al Óscar a Película Internacional?

Amerikatsi (Armenia)

The Monk and the Gun (Bután)

The Promised Land (Dinamarca)

Fallen Leaves (Finlandia)

The Taste of Things (Francia)

The Teachers’ Lounge (Alemania)

Godland (Islandia)

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Japón)

Tótem (México)

The Mother of All Lies (Marruecos)

Society of the Snow (España)

Four Daughters (Túnez)

20 Days in Mariupol (Ucrania)

The Zone of Interest (Reino Unido)

¿Qué película peruana sigue en carrera por el Oscar?

Wings of Dust, cortometraje documental peruano dirigido por Giorgio Ghiotto, fue preseleccionado a los Oscar 2024. La producción destaca la lucha de Vidal Mermal, un periodista indígena que enfrenta la amenaza de las mineras multinacionales. El corto se centra en valores como el sacrificio de un padre, la resiliencia de la comunidad y el espíritu humano frente a la injusticia ambiental.

"¡Tenemos el honor de anunciar que 'Wings of Dust, la lucha por el agua y la dignidad' ha llegado a la lista de los Oscar este año! Extendemos nuestra sincera gratitud a la Academia por reconocer la profunda importancia de la lucha de Vidal. Él y Erik, su hijo, no podrían haber estado más felices de haber recibido esta noticia, ya que ya no están solos en su lucha diaria", escribó Ghiotto en Instagram.

¿Qué película peruana fue nominada al Oscar?

Hasta la fecha, solo una película peruana ha sido nominada a los premios Oscar. En 2010 La teta asustada, de Claudia Llosa, compitió en la categoría de Mejor Película Extranjera (ahora Mejor Película Internacional), aunque la victoria se la llevó 'El secreto de sus ojos', dirigida por José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín.

Entre el 11 y el 16 de enero, los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ejercerán su voto para seleccionar a los finalistas de los premios Oscar. Las esperadas nominaciones para la 96 edición de este codiciada estatuilla serán reveladas el 23 de enero, y la majestuosa ceremonia del cine se llevará a cabo el 10 de marzo en Los Ángeles.